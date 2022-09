Para Cárcamo de Casemi, "quita seriedad" la dispersión de cámaras de proveedores mineros

Según evaluó Cárcamo -propietario de la firma de seguridad Huarpe SRL- "la minería está atravesando, como todas las industrias, un momento complejo". Por eso, "hay que calmar las ansiedades" y los "proveedores deben comprender este momento" porque "no es la única industria que sufre el contexto nacional y lo vamos a tener que sortear".

El dirigente empresario hizo un breve repaso por los proyecto que estuvieron y están en San Juan. "Teníamos Casposo, Gualcamayo, y Veladero. Viene Josemaría, que es la punta de lanza también para Filo del Sol. Tenemos los Azules", graficó. Varias compañías pasan por embates. "Gualcamayo informó el achique de su planta" y Veladero informó que están haciendo un recálculo de esos 10 años que estimaban de producción", ejemplificó.

Al ser consultado sobre la actualidad de Josemaría -proyecto cuprífero que invertirá 4.000 millones de dólares en la etapa de construcción-, Cárcamo respondió que no hubo un parate en las licitaciones. "Nos movemos con la información de nuestros socios. Dentro del cuadro societario que tiene Casemi -cerca de 70 socios, con algunos por ingresar- no hemos tenido contratos que están ralentizados", apuntó. Comentó que no hay problemas con Deprominsa SA, sino con la firma operadora para la construcción.

También se refirió a los chispazos que hubo en el ambiente de los proveedores ante el rumor de la contratación de una empresa de Mendoza. "Hemos estado reunidos con gente del Ministerio de Minería y de Josemaría para que se nos brinde información cierta. Ante los rumores, nosotros tratamos de darle veracidad y seriedad. Verificarlos. Bregar por una respuesta", indicó, al tiempo que agregó que no hubo avances y desconoce si efectivamente hubo contratos a compañías de la vecina provincia.

Otra cuestión urticante es la potencial "tercerización" de proveedores. "Tengo entendido que era el desarrollo de proveedores a través de un tercero por el lado chileno. Tuvimos una charla con la Cámara Minera, se nos explicó que no es esa la intención de la Cámara, sino que es un clúster que busque el desarrollo de los proveedores. Se busca la sustentabilidad de la empresa que se desarrolle. Para que el día que la mina no esté, la empresa siga subsistiendo", respondió al respecto.

Sobre la participación de empresas sanjuaninas en la minería, Cárcamo dijo que no hay relevamiento general, pero que, en Casemi, el 85% de los socios trabaja de manera directa o indirecta con la minería. En cuanto a Josemaría, "hay un 25% que ya está trabajando".

Finalmente, apuntó por la dispersión de cámaras representantes de proveedores mineros. Casemi es una de las cámaras más longevas, pionera en representación del sector. Sin embargo, no sostuvo a los socios fundadores en la misma entidad. "Hay que hacer críticas a las conducciones de ese momento. La responsabilidad fue del conductor. Ahora que acercarse -al empresario-, escucharlo, ceder el espacio. Hace falta dentro de las cámaras gente con voluntad de servicio", comentó.

¿Hay una posibilidad de sentarse con Sergio Vallejos, con quien compitió por la conducción de la cámara? "Totalmente. Hay socios con mucha energía y hay que saberla canalizar. Sentarse en forma horizontal. Divididos no ayuda para nadie. Quita seriedad. Son 12 o 14 cámaras. Las compañías mineras se preguntan con quién hablar", analizó.