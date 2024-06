Mauricio Ibarra, sobre el PJ sanjuanino: el deseo de volver a gobernar en 2027, la salida de Baistrocchi y por qué el bloquismo no es "ex"

"Tiene que ver primero con una decisión personal y tiene que ver con una coyuntura política. Hay que tener una muy buena lectura de la coyuntura política del 2027. Creo que las cosas van a cambiar, muchas cosas van a cambiar. Creo que lo que fue esperanza va a ser desesperanza y creo que lo que en algún momento a lo mejor fue rechazado, no fue observado, fue mal valorado, mal puntuado, puede ser que a lo mejor tenga recuperación para el 2027. Puede ser Uñac, puede ser cualquier otro dirigente. Yo creo que tiene que ver con términos de desafío, no de apellidos", señaló.

En este contexto, el dirigente apuntó que el peronismo se tiene que sacar el "ropaje" y mostrarse, para así recuperar la identidad y personalidad. "Para el 2027 el peronismo tiene que mostrar que va a ser mucho mejor del peronismo de los últimos 20 años", apuntó. Además destacó la importancia de unidad de cara a una futura elección. "Hay un 95% de probabilidades de unidad dentro del peronismo. Tiene que ver con una cuestión de análisis político y laboratorio. La unidad de lista nos lleva a una unidad aritmética para que en el 2025 esté por encima de los 40 puntos", agregó.

Claro que en el medio de un deseo propio ocurren otras cosas. Por ejemplo, la decisión de Emilio Baistrocchi de abrirse de la interna del PJ e inaugurar su propio especio político. Sobre esto, Ibarra expresó que: "Si hay dirigentes que tienen principios valores, que consideran que es el camino acertado, yo lo banco. Lo que nosotros tenemos que construir es un modelo para gobernar. Nosotros no estamos buscando empleo para los dirigentes. Estamos buscando un modelo político que le dé progreso a los sanjuaninos. Por eso creemos en la institucionalidad, en el diálogo, en los acuerdos. Nosotros creemos que hay que dar eso. Nosotros no andamos buscando empleo".

Y también habló del Partido Bloquista, otro que parece que sí se va, aunque destacó que es clave "recomponer" relaciones y por ahora no hablar de "ex". "Nosotros tenemos que construir una base electoral que tiene que ser el peronismo. Con el peronismo no alcanza. Y tenemos que construir una cultura del acuerdo que nos permita construir mayoría. Así como el peronismo hoy está reconstruyendo el lenguaje internamente y está construyendo de nuevo códigos y componentes, diríamos, que forman parte de ese peronismo que quiere gobernar mejor que nunca. Esta provincia también hay que hacerlo con nuestros socios. Recomponer eso. Yo le sacaría la palabra ex y construiría un lenguaje nuevo, sino un nuevo acomodamiento de las piezas de la política que nos permitan construir mayoría".

Durante 18 años, el peronismo con el bloquismo trabajaron en tándem. La alianza cimentada por Leopoldo “Polo” Bravo y José Luis Gioja generó un costo interno, que fue la partida de dirigentes de peso del partido de la estrella, como es el caso de Enrique Conti. Pero a lo largo de casi dos décadas, los bloquistas tuvieron representación en la Cámara de Diputados de la Nación, intendentes, diputados provinciales, concejales, funcionarios en todas las carteras provinciales y a Luis Rueda como mano derecha de Sergio Uñac en los dos períodos de gestión del pocitano.

Sin embargo, desde el 10 de diciembre a la fecha, las relaciones entre Rueda y Uñac se fueron enfriando. De hecho, el exgobernador salió a decir que no estaba tan seguro de que los justicialistas quisieran continuar en alianza con el bloquismo. "Las opiniones de los dirigentes de manera individual no conspiran con un pensamiento propio que tengo. Es precisamente el peronismo. Es el pensamiento de Uñac y es el pensamiento de Rueda lo que ustedes han transmitido en las diferentes notas. Lo que yo estoy planteando, al contrario, apoyando lo que dice Uñac y apoyando lo que dice Rueda, es que hay que construir mayorías en la política sanjuanera", apuntó.

