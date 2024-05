Las confesiones de Miadosqui: el día que "dejó ganar" a Messi, el reclamo a los anteriores Gobiernos, palos a la Corte y elogios al fútbol mendocino

"Charlo muy poco con Scaloni. Tengo más relación con el preparado físico, por ejemplo. O con Ayala o Samuel. Pero con el preparado físico mucho más, porque es el que digita lo que tenemos que hacer nosotros en la parte de logística, para saber exactamente los lugares de entrenamiento, dónde hay que estar, los hoteles y demás. La verdad que se hace un trabajo muy grande en esto y con el que más estamos y con el que más conversamos es con él. Ahora se vienen los amistosos en Estados Unidos y la seguridad también depende de muchas cosas, si está o no está Messi. La diferencia es muy grande y hay que ampliar todas las cosas para poder lograr que no pase absolutamente nada. Pero en Estados Unidos es el lugar, digamos, donde más tranquilidad nos da", contó de antemano Miadosqui.

El dirigente sanjuanino vivió como uno más todas las consagraciones de la Selección Argentina, también de las concentraciones. Recordó aquel video que se filtró en redes donde se lo ve junto a Messi, jugando al truco. "Sí, Leo es bueno con el truco. Tiene dos compañeros (De Paul y Paredes)... Nosotros jugamos un partido de campeonato, fuimos campeones del Mundial de Qatar y ellos salieron campeones de truco de la Finalísima, entonces hicimos una final y jugamos. Yo estaba con el utilero y entrenador de arqueros, y bueno, los dejamos ganar. La verdad que no podíamos, no podíamos... Y Leo todo lo que hace, lo hace bien. Juega al básquet, juega bien", comentó.

Miadosqui señaló que si bien comparte momentos con los jugadores, como dirigente muchas veces prefiere darle su espacio: "Uno tiene que saber dónde estar, cuándo estar, en qué momento estar. A mí me han pasado cosas, por ejemplo, de entrar al camarín y me encontrado con ellos, pero he pegado la vuelta y me he ido. Pero un día el Dibu me dijo `si vos entrás al camarín y estamos nosotros tomando mate, vos acercate y tomás mate con nosotros`- Pero necesitas que él te lo diga, porque verdaderamente hay que darle un espacio, y el espacio lo deben tener".

"Nos podemos ilusionar con ver a Messi en el próximo Mundial", Jorge Miadosqui.

Sobre el próximo compromiso que tiene el plantel que dirige Scaloni, que es la Copa América, competencia en la que debutará el 20 de de junio frente a Canadá, el sanjuanino destacó que "hay una ilusión muy sostenida". "Yo creo que hay dos equipos que pueden estar en la final, que son Brasil y Argentina. Pero visto cómo es el fútbol. Pero me parece que Argentina va a defender su título y me parece que las chances que tiene también son de estar en la final".

La banca de Menotti a Scaloni, y el efecto Antuña

Miadosqui recordó que su primer Mundial desde la tribuna fue el de 1978, con Luis César Menotti como entrenador de aquel equipo campeón. En este contexto, contó que el "Flaco" fue uno de los grandes defensores de Scaloni cuando Chiqui Tapia lo anunció como entrenador oficial de la Selección Argentina: "No solo que lo bancaba, sino que además lo decía. Muchos pueden decir que lo bancaban, pero estaban callados. Pero él lo plasmaba y lo decía permanentemente de que el proceso había que llevarlo adelante. Creo que fue una gran pegada".

Al mismo tiempo, el presidente de San Martín comparó la situación de Scaloni con la de Raúl Antuña en Concepción: "Lo mismo que pasó con Scaloni a lo mejor ha pasado con Antuña. Más o menos la gente no ve las cosas que pasan adentro. La gente piensa que hay que traer el mejor técnico, y hay que ver lo que pasa adentro, cómo se están moviendo todas las piezas, cómo se mueven las piezas en un vestuario y todas esas cosas".

Miadosqui señaló que "Purruco" es un hijo del club y que hay una excelente relación entre ambos: "Hablamos todo, todo. Desde lo que gastamos en el club hasta todo. Eso generalmente no se habla con un técnico, no corresponde. Pero con él tenemos una relación".

Sus elogios al fútbol mendocino, y su reclamo a los anteriores gobiernos

El presidente de San Martín contó que, junto a José Mansur, vicepresidente de Godoy Cruz, son los dos dirigentes con más años dentro de AFA. En este sentido contó que mantiene un diálogo fluido con el mendocino y destacó el trabajo que realiza, junto a los dirigentes de los demás clubes, para hacer crecer aún más al fútbol de la vecina provincia, distinto a San Juan.

"El fútbol sanjuanino cada vez más complicado. Creo que es un hecho que a San Martín tampoco le conviene eso. Le conviene que los clubes también crezcan y que tengamos posibilidad de mejor competencia a nivel local. Creo que tenemos demasiados clubes en San Juan también. Creo que está eso. A lo mejor si fuéramos menos tendríamos más calidad. Y a lo mejor si fuéramos menos tendríamos mayores recursos. Los sponsors no hay un apoyo, digamos, del ámbito local hacia el fútbol sanjuanino. No es así. En Mendoza, por ejemplo, tiene un apoyo muy grande los clubes de las empresas locales. Ellos han tenido 10.000 problemas en el ámbito local del fútbol y hoy han crecido muchísimo", expresó.

Miadosqui contó que hoy San Martín tiene apoyo de la Minería, del Gobierno actual y de algunas empresas privadas. Pero remarcó que, en tiempos donde la Copa Argentina copaba el Estadio del Bicentenario en reiteradas veces, "se podría haber invertido más en San Martín". "Se podría haber traído todos esos equipos de forma gratuita. Verdaderamente creo que se debería apoyar más a un equipo sanjuanino, cosas que podamos traer. Las anteriores gestiones lo sabían y por mí. Yo muchas veces hablé con ellos -por Uñac y Gioja-, y les dije que yo soy presidente de un club, que usen al club para lo que quieran quieran, pero que vayamos a buscar las formas de traer a todos los equipos para que vengan pero con la Primera División".

Palos a la Corte de Justicia de San Juan

En medio de la algarabía por el presente deportivo del plantel de la Primera Nacional, que logró recuperarse con Raúl Antuña como DT y ahora ocupa los primeros puestos de la tabla de posiciones, el Club Atlético San Martín viene de recibir dos mazazos que afectan directamente a las arcas del club. El primero es de público conocimiento y tiene que ver con el juicio que perdió, por alrededor de 40 millones de pesos, con el futbolista Matías Sánchez. El último caso corresponde a una agresión que sufrió un exfutbolista de Alianza en las instalaciones del Hilario Sánchez y por la que demandó, por la suma de 8 millones de pesos, a la institución de Concepción.

Sobre esta situación, Miadosqui hizo foco en la Justicia sanjuanina: "Son dos sentencias con San Martín que le ha ido mal. Son cosas que a uno particularmente le duelen. Nosotros veníamos perdiendo un juicio en primera instancia, en segunda instancia, y presentamos a la Corte de Justicia un recurso, en jurisprudencia, sobre un caso similar al de Sánchez como es el de Ignacio Piatti a San Lorenzo. La presentamos acá también pero evidentemente ni la leyeron porque es exactamente igual. Yo creo que no lo leyeron, pero no importa. Ahora nosotros ya sabemos cómo funcionar y estas cosas que hicimos con un contrato de buena fe entre dos partes. Pero yo creo que todo estaba encaminado, que iba a terminar así. Yo creo que para poder ganar cosas así tenés que ser amigo de alguien y yo no soy amigo de la Corte, San Martín tampoco".

Sobre el juicio del exfutbolista de Alianza, el dirigente sostuvo que: "En ese también hay una historia ahí, no sé cómo llamarle, pero tiene que ver con influencias y cosas; lo de San Martín avanzó muy rápido. Pareciera ser que hay que sacarle la plata a San Martín de alguna manera".