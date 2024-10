Financiamiento y auditorías a las universidades: picante debate entre un dirigente libertario y un secretario de la UNSJ

Paren las Rotativas Antuña, a corazón abierto: del "fútbol me tapó algunos agujeros" tras la muerte de su papá a "este es el año de San Martín"

Molina Rojo lo enfrentó en esta opinión, asegurando que "'el presidente miente cuando dice que busca la transparencia de las universidades. Lo que realmente quiere el presidente es cerrar las universidades".

Embed - Financiamiento y auditorias a las universidades: el debate sanjuanino

"La universidad no se ha achicado, y quiero aclarar esto para la sociedad y para cualquier persona que esté viendo este programa. La universidad no se ha achicado, es más sin ir más lejos, el candidato a presidente que estuvo en las elecciones pasadas enfrente de Javier Milei fue quien recortó más de 128 mil millones de pesos de las partidas universitarias. Hoy en día tenes a un gobierno que ha aumentado más del 200% las partidas universitarias. No se han achicado, es más se han aumentado", explicó Caparrós.

Por el lado de Caparrós, aseguró que muchos estudiantes se están dando cuenta de que la oposición tiene tomada la universidad desde el punto de vista ideológico. "El alumnado se está dando cuenta que están usando una causa noble para, literalmente, hacer política partidaria, que es muy diferente a la política universitaria", expresó acusando.

Molina Rojo en cambio, destacó que en el terreno de la universidad se hable de política y que sigan saliendo cuadros políticos de la UNSJ. "Milei usa una causa noble como es la transparencia, que es algo que a lo que todos tenemos que tender, que nos tienen que guiar, para buscar su objetivo que es privatizar las universidades públicas argentinas", expresó.

No conforme con eso, el dirigente libertario señaló que los gastos de funcionamiento están siendo manejados de manera deficiente por parte de las autoridades universitaria.