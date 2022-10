El crudo relato en televisión de Glenda, la joven que estuvo presa por un crimen que no cometió

'Estuve presa injustamente, después de 2 años me escuchó la justicia, terminó la pesadilla pero por otra parte llegan los recuerdos y es bastante complicado, trato de no recordar para no hacerme daño, en la cárcel fueron momentos complicados, lo más doloroso fue no poder ver a mi hija', comentó Glenda.

La joven se encontraba detenida desde junio de 2020, luego de que saliera a luz una supuesta relación afectiva con la víctima, Rubén 'Merluza' Quiroga. En ese momento, las investigaciones la consideraron una potencial responsable del asesinato. 'Glenda Aciar fue juzgada en un inicio más por ser infiel que por ser culpable de un delito', expresó su abogado Leonardo Miranda.

Tras la salida del Penal, Glenda volvió a Rodeo, su ciudad natal en donde vive toda su familia hubo gente que la recibió muy contenta pero otra que aún la juzga, 'ni siquiera lo pensé, solo dije vuelvo a mi pagos, donde he vivido siempre y todavía hay mucha gente que me juzga, me señala, pero también están los que se pusieron felices porque volví', manifestó.

A los que la siguen culpando Glenda les pidió que no juzguen si no conocen la situación, 'se que es muy difícil que la gente lo vea desde otro punto de vista, porque muchos hablan, pero no saben lo que es estar en el momento y todo lo que yo he vivido y he pasado. Si yo en su momento no hablé, fue por miedo, temor, el daño psicológico que me causó con las agresiones fue muy difícil, uno se cierra y es imposible hablar así sea a una hermana o a una madre', relató Glenda con los ojos llenos de lágrimas.

