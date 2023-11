El análisis de un periodista sobre los votos que Massa y Milei se disputan en Córdoba

Perotti analizó que, si a nivel nacional a Massa lo separan de Mieli 1.700.061 votos, es muy posible que el que se quede con la mayor cantidad de votos pertenecientes a la provincia tras la sierra, se elija como el próximo presidente de los argentinos. En ese sentido, profundizó la importancia de este gran caudal, señalando que en Córdoba en la segunda vuelta habrá en juego 1.184.000 votos.

Por otro lado, ambos candidatos irán en búsqueda de los más de 600 mil votos que dejó Schiaretti. Muchos de ellos, según señaló el comunicador cordobés, son votos peronistas que salieron del ala del ex candidato a presidente. En definitiva, en esta provincia, tanto el libertario como el ministro de Economía deben hacerse con los votos que dejaron Patricia Bullrich, el radicalismo y otros espacios.

Julio Perotti, periodista de Cadena 3, en Paren las Rotativas.

"Trazar una perspectiva, a 12 días de las elecciones, sobre a donde van a ir a parar cada uno de esos votos, y las proporciones, resulta difícil", opinó el experimentado periodista cordobés.

En esa intensa campaña para pescar la mayor cantidad de votos posibles, Massa llegó a Córdoba este martes 7 de noviembre. Según Perotti, a lo largo y ancho de su agenda por la provincia de las sierras, el candidato a presidente de Unión por la Patria planteó una estrategia armada para enamorar a la dirigencia peronista cordobesa que se corrió del ala estricta de Schiaretti para apoyar al ministro de Economía de la Nación.

En medio de esta visita, Schiaretti endureció su posición con respecto a la relación con el ex titular de ANSES. Según el editor de Cadena 3, dos fueron los notables distanciamientos del cordobés para con el candidato de Unión por la Patria. El primero de ellos fueron sus declaraciones en donde dejó en claro que él no avalaba el ataque a la Corte Suprema de Justicia. Mientras que, en segundo lugar, el ex candidato a presidente arremetió con todo contra la política económica, contra la inflación. "Es responsabilidad del gobierno kirchnerista de Sergio Massa, es lo que expresó Schiaretti".