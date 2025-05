Colombo, en Paren las Rotativas: "Quizá lo peor ya pasó, pero falta mucho"

Este lunes, el jefe de Asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo, participó de Paren las Rotativas, el programa de Tiempo Streaming que conducen Sebastián Saharrea y Natalia Caballero. El dirigente de Actuar consideró que "lo peor ya pasó, pero falta mucho" respecto al equilibrio que logró el Gobierno provincial ante el ajuste que implementó Javier Milei. También habló sobre una eventual alianza electoral con La Libertad Avanza: "No quiero condicionamientos en ese ir juntos. SI vamos juntos que sea por proyectos, no por si uno va primero o segundo".

En ese sentido, Colombo manifestó: "Es una noticia enorme. Vicuña genera una expectativa enorme para el mundo. Esto no es una cuestión de un gobierno, sino de todos los sanjuaninos. Hay que prepararnos con los proveedores, los obreros, los empleados. Va a llover sopa y esperamos tener un jarrito".

Sin embargo, aseguró que hay que controlar las expectativas inmediatas de la ciudadanía respecto a los proyectos mineros. "Es un proceso que la Argentina está viviendo con la eliminación del cepo y la aprobación del RIGI. Pero no hay que lograr una efervescencia todavía. Esto es como cuando Milei te dice que estamos bárbaros y después vas al almacén y no estamos tan bárbaros", señaló.

Para Colombo, el país está "mejor en lo cultural" porque "el mayor daño del kirchnerismo fue la cultura. Vivir por el Estado sin contraprestación". También destacó que "la baja de la inflación mejora", pero que "subió para la clase media". El dirigente marcó que es "más dolorosa para la clase media porque paga prepaga, colegio privado, universidades privadas. Esa realidad te lleva a consumir menos".

Sobre eso, el capitalino resaltó que el logro económico de Milei se basó en el ajuste en los jubilados y las provincias. "El recorte para San Juan es de casi el 80%", manifestó. Es más, coincidió en que al Gobierno de Marcelo Orrego le "tocó bailar con la más fea". "Nos tocó bailar con la más fea por la decisión de Milei de desequilibrio cero y ajuste fiscal –que todos estamos de acuerdo-, pero por la manera que se hizo hubo dos sectores perjudicados: las provincias y los jubilados", enfatizó.

Por eso, Colombo valoró que Orrego "logró una austeridad y equilibrio fiscal en una provincia que recibe el 80% menos que antes" y que se hizo cargo "de situaciones que la Nación cubría en los gobiernos de Uñac y Gioja y que hoy no lo hace como el incentivo docente y el transporte público". En ese sentido, agregó que el Gobierno provincial no sólo contiene a los sectores vulnerables, sino que da "un paso más" y ejemplificó con "el boleto gratuito".

"Quizá lo peor ya pasó, pero falta mucho. Hay que equilibrar sectores. En San Juan los ejemplos son concretos: fuimos la primera provincia que arrancó con la obra pública. La gente presta la confianza, no la regala. Eso tiene que ver con la gestión día a día. Los peronistas no se pueden quejar, estuvieron durante 20 años. Desilusionaron a la gente. ¿Qué hicieron con la plata? No es solamente traer a Messi o a Bizarrap", señaló Colombo.