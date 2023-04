Cleo Ceballos, la única candidata trans en San Juan: "Lo he soñado toda la vida"

Ceballos contó que "a partir de los 13 años que decidí ser quien soy" y que la oportunidad de ser candidata a concejala es algo que "lo he soñado toda la vida". "Vengo de una familia muy humilde, con unos padres maravillosos y unos hermanos que también apoyaron", dijo. También resaltó que "la vida me encontró con una persona que amo hace 25 años. Uno de los soportes más grandes que hago".

Su camino en la política empezó en 2018 "con un grupo de vecinos, formamos una Unión Vecinal, empezamos a limpiar nuestro barrio". Y así conoció al entonces secretario de Obras, Rubén García. "Desde ahí, fuimos habilitados con herramientas", comentó. Luego, ya como jefe comunal, "vio algo positivo y me convenció" de participar.

Cleo Ceballos en Paren las Rotativas- 4/4/23

"Estaba muy desilusionada con la política", aseguró. Ceballos sentía que "no era libre, no tenía la oportunidad". "Cómo se puede manejar una chica trans diversa sin que todo el tiempo te estén enfocando en cómo estás vestida. Eso es lo que he logrado. Hoy soy coordinadora de Cooperativas", afirmó.

No fue fácil. "Ha sido tan marginada la comunidad LGBT porque siempre tomó por el lado payasesco para algunas entidades. Vos caminabas por la vereda y te llevaban presa. No pasábamos de ser peluqueras y costureras", afirmó. Actualmente, "estoy emocionada porque lo soñamos con muchas compañeras que ya no están".

Además, recordó cuando egresó de la escuela de oficios como abanderada. "Cortábamos el pelo y no teníamos un título que nos habilitara. Nuestra escuela salió con el mejor promedio a nivel provincial. Un orgullo".

Finalmente, opinó sobre el turbulento panorama electoral de Rawson y por qué García merece la reelección. "Creo que no tuvo la posibilidad de demostrar realmente su gestión. Tuvo un Concejo Deliberante que nunca lo apoyó por cuestiones políticas y personales. Creo que se merece un grupo de concejales que escuche a la gente para que pueda tener una gestión que sea beneficiosa para todo el departamento. Está gobernando sin un presupuesto aprobado. Pero no quita las ganas de seguir laburando. El pueblo tiene que darle la oportunidad", sentenció.