Saluden a la nueva generación, primera moraleja del primer turno electoral

Designó como emergentes a los flamantes jefes comunales de los más grandes a nivel cuantitativo, a la vez los más complejos: Susana Laciar en Capital, Carlos Munizaga en Rawson y Daniela Rodríguez en Chimbas. Curioso, uno de cada expresión política de las que pulsean con más chances por el premio mayor, la gobernación. Los tres entre la franja de los 40-50, pero con un legajo de servicios frondoso que habla de recorridos largos.

Puede sumarse a ese pelotón a otros abonados de la misma generación en la misma línea. El rivadaviense Sergio Miodowsky, el jachallero Matías Espejo, el calingastino Sebastián Carbajal, o la caucetera Romina Rosas (quien obtuvo la reelección). Todos unidos por la irrupción de un modelo seleccionado a fuerza del mérito propio, lógico, pero también de un recambio generacional que comienza a ver el sol en los municipios.

La llagada de Susana ocurrió no sin sorpresa hasta para la propia protagonista. Porque su postulación nació casi como una estrategia de equipo, de ofrecer la mayor cantidad de alternativas posibles en el marco de la suma que obliga la ley de lemas. Hasta que fue creciendo, y creciendo de manera incontenible que sobre la línea de sentencia desbordó a su compañero de equipo, un abonado a estas batallas en Capital y con gran experiencia pese a que también opera en la franja de los 50: Rodolfo Colombo.

Recibió el impulso de la cabecera de Producción y Trabajo, Marcelo Orrego y nada menos que Roberto Basualdo. Con el envión de un partido de raigambre capitalina que tiene su cuota parte en el triunfo, Dignidad Ciudadana (que ubico al diputado Gustavo Fernández). El tándem PyT-DC maduró ahora pero se había armado para las elecciones de 2021, cuando quedó en casilleros distintos a Actuar y el PRO orgánico (conducido por el diputado reelecto Enzo Cornejo), otro espacio al que el resultado le dejó sabor de boca amargo.

Ahora deberán consensuar entre todos una manera de llevar el barco por buen puerto. A Susana le quedaron 3 concejales propios, más otros dos o tres de Actuar y uno del macrista Eduardo Cerimedo, quien desde atrás hizo una gran elección en apoyo, igual que Campos y hasta el radical Martín Sassul. Un triunfo tributario de la ley de lemas, pese a que en el espacio la designan como la ley de la trampa. Ahora Susana deberá leer correctamente el veredicto, parece ya haberlo hecho. Y conducir en la gestión esa armonía coral del entorno. Bajo su única conducción, lógico.

Para Emilio Baistrocchi quedó el sinsabor de no haber sido acompañado eficientemente como Susana. Él hizo una elección de números similares a los de Susana y Rodolfo, los tres más votados. Pero mientras estos últimos se sumaron y agregaron otros tres buenos registros, el actual intendente agregó una elección pálida de Leo Gioja y Gabriel Castro por el giojismo, más los propios Carlos Lorenzo –de desteñida performance pese a la poderosa maquinaria que lo sostenía- o la bloquista Graciela Caselles, muy alejada de aparecer en la foto. Al recuento final, Cerimedo cosechó más de Lorenzo, Sassul más que Caselles.

En Rawson ocurrió también un módico batacazo. No porque no estuviera entre las posibilidades que Carlos Munizaga ganara el lance, porque era candidato con chances. Pero no excluyente, y menos por el campo de ventaja que obtuvo en un terreno complejo. Lo hizo sin dar margen a la expectativa ajena, contundente.

Y se plantó firme frente al escenario áspero que enfrenta. Primero, porque Rawson está detonado. Como lo demuestra el hecho de que el propio intendente Rubén García fue por la reelección y obtuvo un rechazo tan frontal como no se ha visto en la historia reciente entre funcionarios que busquen renovar el cargo: salió en el lugar 14 entre todos los postulantes, de los últimos de su propia agrupación. Inclasificable.

En cambio, Carlos se paró encima de la ola y surfeó por sobre un pelotón de oponentes. Complejo, de la talla de Mauricio Ibarra, quien además de haber sido intendente por un período y medio y haber dejado buen recuerdo, opera además como tutor político del propio Carlos. Con él hizo sus primeros palotes en la actividad, luego separaron caminos inspirados por la conveniencia de ofrecer no una sino dos alternativas en el sector, ley de lemas mediante. Convivieron con las asperezas lógicas de buscar lo mismo, siguen deparándose afecto y reciprocidad política.

Pero los chicos crecen. Y Carlos se graduó joven en esto de una campaña firme en terreno gelatinoso. Se impuso en la interna por amplio margen sobre Mauricio y otros tanques que asomaban, y terminaron empujándolo en la suma. Como Marcos Andino de la junta, el joven Eduardo Camus desde el progresismo o el periodista bloquista Claudio Bonomo. No era fácil, aunque el resultado a la distancia ofrezca la tentación de pensar otra cosa.

Desde lo político, consagró el fin del giojismo departamental, al menos por ahora. En los últimos 20 años, el intendente había sido o Juan Carlos Gioja –también participante en esta elección- o quien designara el espacio. Eso se terminó con Munizaga, quien acuñó el inicio de otra etapa, la uñaquista.

Porque Carlos es indisimulablemente de esa escudería –de la que es funcionario visible en Seguridad- y obtuvo en Rawson el triunfo más celebrado por el equipo porque es el que más influye en la cuenta provincial. Hasta puede sostenerse a fuerza de datos y mirando los colores del mapa que Rawson se convirtió en el principal reducto uñaquista, vueltas de la vida. Más aún con el capítulo pendiente del voto a gobernador.

En Chimbas ocurrió una potente ratificación para la escudería Gramajo, tributando a la canasta del giojismo. Es correcto ponerlo en esos términos porque, se sabe, Gramajo no es un giojista puro. Y en la escudería del ex gobernador, la de Chimbas fue su única victoria con esas características especiales: que operó en manos de un aliado ¿temporal?, no uno propio.

Más de allá de lo macro –es decir la lectura provincial- la decisión de impulsar a su esposa Daniela Rodríguez a la sucesión no habrá sino una decisión que no le haya generado hormigas en la panza. Contando los porotos el lunes, se habrá relajado por haber cubierto la expectativa con medalla incluida.

La nueva intendenta supo conectar con el vecino chimbero, arrasó en votos tanto en la externa como en la interna. En el conteo general fue la mayor diferencia para el peronismo en los departamentos grandes, sólo superado por la impresionante elección en San Martín, tierra del candidato a vice Cristian Andino.

Y en los mano a mano del propio oficialismo desbordó largamente la apuesta que tenía enfrente, integrada por pesos pesado del departamento como el piquetero Gómez, Pepe Camacho o Mario Tello. Incluido el bloquista Andrés Chanampa, que pintaba para más y no pudo liderar en su propia agrupación, en sintonía con las performances de la estrella en los distritos potentes con candidatos de alto perfil como Graciela en Capital, Bonomo en Rawson o en menor medida Vázquez en Rivadavia.

Queda mucha tela para cortar sobre los resultados departamentales, con varias sorpresas relevantes, apariciones y caídas. Se irá analizando en próximos capítulos de estos análisis. Lo urgente ahora resulta evaluar con qué certeza se pueden anticipar resultados similares en cada distrito, cuando se vote gobernador.

Si la definición de cargos ya concretada (intendentes, concejales, diputados) achata el interés y afecta las tracciones, o si la tendencia podrá mostrar un dibujo parecido. A lo lejos y sin conocer fechas, mecanismo y ni siquiera candidatos absolutamente definidos para ese duelo de fondo, la respuesta parece más relacionada con lo último. Aunque nadie tiene la bola cristal. Está visto.