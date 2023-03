Las tres claves que hay que conocer a fondo sobre el agitado cierre de listas

Prevaleció sobre cualquier otra virtud. Sin excluir a ninguna: capacidad, trayectoria, experiencia. Pero sin confianza no hay paraíso, sensación que quedó latente al quedar descubiertas las cartas con que cada campamento afrontará el decisivo choque electoral del próximo 14 de mayo (se insiste, si no hay sorpresas que devengan de una eventual judicialización de la candidatura de Uñac). Tanto en la selección de los compañeros de fórmula, como en los nombres de los distritos más relevantes y los de las listas de diputados y concejales. Menú salpimentado por los compromisos políticos que debieron ser respetados.

Operó el mismo criterio en oficialismo y oposición. Y tal vez por el mismo motivo: gane quien gane, el próximo período será de una gestión fragmentada y con mucho terreno para la negociación, por lo tanto será el momento para los leales. Es que es muy improbable que al futuro gobierno le toque gestionar en mayoría así sigua siendo Uñac o quede en manos de Gioja u Orrego. El libro de pases estará a la orden del día, en consecuencia, y el momento de ajustar las clavijas era el martes.

Por eso Uñac seleccionó entre el menú de herramientas a los que mayor confianza le inspiraban. Empezando con el vice, donde irrumpió la lógica de Cristian Andino. Que más allá de su recambio generacional y gestión probada como intendente, resultaba el más cercano entre las opciones que manejaba y evaluando el lógico factor del rendimiento electoral: lo que puede sumarle el sanmartiniano.

Siguiendo por los proporcionales, que será el motor de una futura legislatura en la que no habrá mayoría para nadie. Allí ubicó Sergio a la flor y nata del uñaquismo, que entrarán salga el sol por donde salga: la actual senadora Cristina López, el bloquista Luis Rueda, la ministra Marisa López, el gremialista constructor Cabello y la peronista Fernanda Paredes. A cálculo grueso, con un triunfo ajustado se garantizarían unos 5 o 6 lugares, producto de obtener 9 de las 17 bancas proporcionales y luego dividir con el sublema perdedor (también competitivo).

A la diferencia la podrá hacer el uñaquismo en los departamentales, donde tiene chance de ganar en la mayoría de los 19 departamentos. En especial, en los más alejados, que cuentan uno igual que los más grandes. El problema allí es que hay mayoría de intendentes, que no son de estricta confianza sino más volátiles a los tiempos políticos. Salvo excepciones.

En este sector, también Baistrocchi seleccionó a la confianza como la principal inspiración de su lista. Tenía pedidos amontonados por montañas, debió elegir a los 4 o 5 primeros que le garanticen no derrapar, tanto sea ganando como perdiendo. Y se inclinó por dos de sus principales colaboradores (Horacio Lucero y Ariel Palma), la actual concejal Betty Muñoz (madre de Jorge Chica, muy cercanos ambos) y la titular de la junta de Concepción, Mirtha Ormeño. Hubo lamentos, como en todos lados: había más postulantes que asientos.

Del lado de Gioja, el principal criterio también fue la confianza, salpicada de sus compromisos en el armado. Como el caso de Fabián Gramajo, que claramente no es de su círculo íntimo pero decidió hacer la excepción por considerar que le amplía el horizonte. En su lista expectable –se insiste, los 5 o 6 primeros lugares si gana, 3 o 4 si pierde- sólo Franco Aranda (la pata massista en San Juan) no responde a su entorno más férreo. Además de Franco, que tiene un pie adentro, también aparecen en la misma condición Mario Herrero, Graciela Seva y Daniela Castro, paladares negros giojistas. Además, claro, de los postulantes a intendentes de los distritos más importantes cuantitativamente de la provincia, que no sólo son de su confianza sino que además llevan su apellido: Leonardo Gioja en Capital y Juan Carlos Gioja en Rawson.

Por el lado de Marcelo Orrego, circulaba la incertidumbre sobre qué haría ahora que tiene más gargantas que alimentar respecto del armado del 2019 en la que concentró los primeros lugares de la proporcional para su escuadra. Y que tiene además claras chances de gobernar, bien mejoradas respecto de las de entonces.

Y la respuesta fue contundente: lo volvió a hacer. Como aquella vez, reservó los tres primeros espacios para su tropa, con dos renovaciones seguras: Jaime y Quiroga. Y un cuarto lugar para Fabián Martín, su vice, que ubicó a su jefa de gabinete Maru Lescano. De allí para abajo, hasta el puesto 9 expectante se amontonan los socios: el macrista Cornejo, la radical Leonardo, el actuarista Usín (cuyo hermano Pablo encabeza la lista de concejales de Colombo, hablando de confianza). Ganando pueden ser 9 porque las otras 3 listas –la de Arancibia, la de Cáceres y la de Vallejos- deberán arrimarse a los 6 puntos generales para colocar al primero. Nada imposible, pero hoy difícil.

-Punto dos: el paisaje que dejó el parto del cierre. Al momento de dar vueltas las cartas, lo que operó el martes, se cerró un largo proceso de nombres previo que dejó cicatrices para ser tenidas en cuenta en campaña y en los resultados finales.

El más significativo fue Chimbas, relevante por el peso de un departamento que es el tercero en cantidad de electores de la provincia y que lógicamente tiene un peso grande en la cuenta final. Y que marcó el cambio de escudería del intendente Fabián Gramajo sobre el disco de sentencia, lo que provocó un repentino y urgente reacomodamiento de piezas en un departamento decisivo.

¿Qué pasó con Gramajo? Para ilustrarlo, vale el relato de una alta fuente giojista que reconocía que hasta el mediodía del lunes, la hora señalada para la presentación de la fórmula, el dibujo era otro. Sin que lo dijera nadie, se presume: con Daniela Castro de vice. Pero sobre el filo apareció Fabián, que había estado horas antes en Casa de Gobierno con el mismísmo Uñac. Y la cosa cambió. El anuncio se postergó una hora, con otro protagonista.

Con el escenario patas para arriba, Chimbas se convirtió en la tierra de la discordia. Del lado del intendente, su salida también provocó el cambio de su esposa y candidata a la sucesión, Daniela Rodríguez, vice además del PJ provincial, hacia la lista provincial de Gioja. Lo que generó olas a uno y otro lado.

Del lado del uñaquismo, ante el desafío de ocupar el espacio dejado vacante por Gramajo, sin comprar demasiado el optimismo del bloquista Andres Chanampa que antes de la deserción clamaba pronósticos de triunfo sobre el intendente yendo por adentro. El comando provincial no se contagió demasiado y prefirió reforzar la apuesta lo más posible: impulsó al piquetero Gómez, al histórico Pepe Camacho, a un par de fórmulas más desde el gremialismo y dio un campanazo con la incorporación desde el giojismo del ex intendente Mario Tello como postulante a diputado.

Pero también hubo olas en el giojismo: es que en Chimbas se había juntado el “antigramajismo” –con la diputada Daiana Luna y Federico Caroprese a la cabeza- y ahora deberán compartir con él en el mismo espacio. Intereses de mayor jerarquía, fue la expresión con que los llamó al orden el comando central. Se verá ahora sobre el terreno de juego de quién son los votos de Chimbas.

Pero no fue el único distrito donde quedaron cicatrices. En Sarmiento, por ejemplo, fue tal la distancia entre el intendente Cacho Martín y el resto de la dirigencia, que la prédica de Hensel y compañía tuvo resultados y el mandatario fue eyectado del lugar de postulante a diputado que pretendía. Fue el único caso similar.

Y en Capital, finalmente se produjo la caída de la candidatura del Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, en favor de reforzar la de Susana Laciar. En las filas de Colombo lo consideraron, como mínimo, como un acto de flojera. Y calculan que no pudo haber tomado la decisión sin respaldo del basualdismo, por lo que las sensaciones actuaristas son extensibles hacia allí. Fernández será postulante a diputado –que incluye también a Colombo- pero todo lo que había sembrado quedará para Susana. Y el mano a mano entre la diputada y el rubio cobrará atractivo porque tiende a nivelarse.

-Punto tres: carrera de 100 metros con estrategia variada. Una campaña de un mes y medio, cosa atípica. Requiere protagonistas afilados, los hay: el gobernador Uñac, su antecesor Gioja, y el ya experimentado Marcelo Orrego. En los departamentos es otro cantar: un descontrol generalizado motivado por el sistema, que estallará en el cuarto oscuro cuando uno deba buscar la boleta que más le gusta. Y el en escrutinio final.

Con dos particularidades. La primera, un resultado bien cerrado y de final imprevisible, como no ocurría desde el 91. La segunda, que no son dos sino tres las fuerzas que llegan con chances reales, lo que no registra antecedente reciente en San Juan desde el regreso de la democracia. No anticipa una campaña tranquila, precisamente.

Arranca ahora la estrategia. Por el oficialismo, el optimismo de haber pasado una instancia difícil sin cadáveres, apenas raspones. Y el de potenciar la polarización del electorado entre Uñac y Gioja, focalizar el debate público sobre ese punto, para lo que hace falta amplificarlo con algunos estímulos. Mal no les va hasta ahora.

Por la oposición, la receta será acentuar la nacionalización y apostar a hacer crecer las candidaturas complementarias a la de Orrego (Arancibia, Cáceres y especialmente el “mileísta” Vallejo), que suplementen la base del santaluceño y deriven en el triunfo. Pero ambos serán motivos de análisis en futuros capítulos de esta misma columna.