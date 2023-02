A votar, primera temporada: delicias de un cierre de alianzas en empate técnico

Sergio Uñac pretendía que la formación de su equipo para salir a la cancha no mostrara fisuras y apareciera de su lado lo mejor a disposición: el oficialismo provincial, el giojismo, el massismo y el albertismo, todos juntos. Marcelo Orrego buscaba de mínima que no quedara un dibujo táctico dispuesto para hacerle daño fácil con una segunda expresión opositora potente. Los dos ganaron.

Ahora, ya se puede saber qué equipos se enfrentan y con qué jugadores en la cancha. Que no es otra cosa que el primer dato esencial para valorar luego posibilidades de triunfo, fuerzas que se complementan, las que se neutralizan, las que restan. Puro laboratorio político que servirá luego para explicar el resultado, cuando ya esté puesto.

No es una fecha inocua, todo lo contrario. No es lo mismo que el oficialismo acuda a las elecciones dividido en dos fracciones potentes, como en algún momento pudo ocurrir, a que aparezca en un bloque granítico y no le facilite las cosas a una oposición con la pretensión de pasarle por el medio a esos eventuales dos grandes bloques. Tampoco es lo mismo que se presentaran dos conglomerados opositores fuertes, a que todo el peso aparezca recostado en uno de ellos. Iremos por parte.

En el oficialismo hubo un largo paréntesis de negociaciones, pulseadas, maniobras de subirse el precio. Pero finalmente, la tan temida fractura con el uñaquismo por un lado y el giojismo por el otro, no ocurrió.

Hubo en el medio una larga novela plagada de reproches, amagues, ansiedades e incluso una campaña de expectativa. En ese transcurso, el propio José Luis Gioja y todos sus dirigentes pronunciaron en público la entonces existente posibilidad –según ellos- de presentarse a elecciones por afuera del oficialismo. Con lo cual no sólo disminuirían sensiblemente sus chances de festejar un escrutinio exitoso, sino además aumentaban sus chances de infligir un daño al intento de reelección de Uñac. Que, en ejercicio de la ley de lemas, se vuelve competitivo sólo si esas dos expresiones compiten entre ellos y suman sus votos al que gana.

Pedía el giojismo, de acuerdo a lo que se les escuchó en público, un trato igualitario. En dinero y recursos de campaña, en acceso a medios de comunicación, y en candidaturas. Los primeros pedidos, un tanto reveladores de las cosas que suelen entrar en juego en estos turnos. Sin más detalle y a evaluar sólo por el resultado -que Gioja finalmente competirá por dentro del frente oficialista-, habrá existido acuerdo sobre esas exigencias. Así, el oficialismo pudo contener el riesgo de fuga y el giojismo habrá hecho su negocio pensando en que la justicia impida a Uñac competir y le deje el camino despejado. Como no se cansan de decir a quien se les cruce.

Pero el sabor de boca exitoso para el uñaquismo de su operación sobre el cierre no se detuvo en su relación con el armado de Gioja. Porque sobre el disco de sentencia también consiguió hacer entrar por el aro a las otras expresiones díscolas que también amagaban con pegar el portazo. En parte por convicción y en otra parte para subirse el precio, el massismo y el albertismo también armaban tertulias por separado para destilar idénticos reclamos de falta de atención, pero al final dijeron presente y pusieron la rúbrica.

No son expresiones del relieve de Gioja, pero podrían haber ocasionado alguna fuga menor que fuera significativa al momento del recuento final. Más aún, si se termina ganando o perdiendo por un puñado de votos.

Con el massismo local estaba el antecedente de un fuerte cruce con Franco Aranda, el referente local principal al que le pidieron el cargo en el Banco San Juan. Franco venía repitiendo hasta el último minuto que no había sido convocado, igual que la gente del partido de Alberto, el bodeguero Martín Azcona. Pero a la hora de los bifes, ambos aparecieron firmando. Cartón lleno para Uñac, sumando a los díscolos a los que ya estaban asegurados, como el caso del Bloquismo.

Del lado de Unidos por San Juan (ex Juntos por el Cambio), el cierre final dejó una sensación de alivio. Claro que no pudieron conseguir un esquema de unión total en la oposición, aunque esa búsqueda estaba menos focalizada en ellos que en los ex Concenso Ischigualasto, ahora alineados con Milei. Pero sí obtuvieron la certeza de conocer que como alternativa opositora habrá una formación que por ahora no aparece temible aspirando votos suyos.

Se corroborará o no en la formación final de candidatos. Pero por lo que se ve, el rival opositor sale a la cancha sin las principales figuras con que Consenso Ischigualasto arañó el 9% en la última elección (Arancibia y Turcumán), y con la Cruzada sin su primera espada electoral, Nancy Avelín. Habrá que ver si en el tiempo que queda hay alguna marcha atrás, especialmente de Turcumán o Nancy. O si los suplentes son un semillero confiable para cuando faltan las grandes figuras, como ya pasó en alguna célebre formación futbolera.

A primera vista, el daño político sobre la principal fuerza opositora -por el hecho de competir con otra fuerza opositora- parece más moderado. Tampoco aparece a primera vista un postulante libertario picante que sea capaz de extremar el Milei style, como sí parecía ser Sergio Vallejos. Quien mudó lo que había armado –al menos paredes pintadas- al campamento de Unidos.

Vallejos no será el candidato del radicalismo, pero hay quienes sostienen que el partido centenario es el que le acerca los avales para participar. Y no será la única aspiradora de votos para Orrego y compañía en el terreno más fértil de la sociedad menos politizada, en la que germinan con fuerza las figuras de Milei o Espert a nivel nacional.

También estará Eduardo Cáceres, quien ya presentó fórmula completa con la psicóloga Romina López Cuenca, portando un discurso incendiario que da en el blanco del apetito libertario. Pero, a diferencia de los enrolados con Milei, Cáceres cosecha votos para el team Orrego en esa pecera claramente generosa.

En el medio de una incertidumbre sobre cuál es el nivel de planificación del ex diputado nacional del PRO para jugar en tándem dentro del equipo o hacer la personal, como le fue señalado y que será motivo por separado en esta columna.

La otra novedad del armado final de los equipos en San Juan es la de la izquierda. Acostumbrados en demasía al internismo y las luchas fratricidas, esta vez decidieron presentarse todos en el mismo frente, retroalimentarse unos a otros. Y una sola lista a gobernador encabezada por el docente Cristian Jurado, que se propone al menos conservar el generosísimo e inédito 8% que cosechó el sector en la Paso del 2021. A su favor cuenta que ningún otro frente tiene candidatos –al menos por ahora- que les compita la franja.

Ahora, con los partidos ya alineados y las alianzas conformadas, será el turno de los candidatos con todo su menú de herramientas: amagues, anuncios, operaciones, retrocesos. Puede ser que el panorama se mantenga así como se ve, puede ocurrir algún golpe de efecto que altere el pentagrama: un cambio de último momento, mandar a la cancha a un 9 con gol, ya que estamos con las metáforas futboleras.

Allí apuntarán los reflectores, ahora que se acabó la fiesta, como diría Serrat.