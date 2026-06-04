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Tristeza

Murió Chunchuna Villafañe: el doloroso mensaje de su hija, Juana Molina

La actriz y música Juana Molina fue quien, en redes sociales, dio a conocer la noticia del fallecimiento de su madre, Chunchuna Villafañe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Chunchuna Villafañe, la actriz, modelo y arquitecta, falleció este jueves 4 de junio a 92 años dejando una huella imborrable en el mundo artístico por sus grandes trabajos en cine, teatro y televisión.

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Murió Chunchuna Villafañe a los 92 años

La lamentable noticia la dio a conocer su hija Juana Molina mediante su cuenta de Instagram cuando publicó una foto antigua de su madre: “Queridos amigos, murió mi querida mamita".

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"Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho”, escribió la actriz de En el Barro con unas palabras que fueron cálidas pero, igualmente, desgarradoras.

También, expresó su deseo de estar acompañada por su ser más querido: "Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos". Y, pidió perdón a sus seguidores por no cumplir con un compromiso laboral: "Así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en @xlrcluboficial, San Miguel. Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar. Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará”.

En 2025, Juana se animó a hablar del estado de salud de su madre en La Noche de Mirtha (El Trece) donde reveló que "mi mamá está bastante mal".

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