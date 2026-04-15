Mocasines: el zapato que puede cambiar el otoño en San Juan

Cada temporada tiene su prenda clave. Y este otoño hay un protagonista que pisa fuerte: los mocasines.
No se trata de dejar de lado las botas, que siguen siendo un clásico del invierno, sino de abrir el juego a nuevas opciones, de sumar, de animarse a incorporar un zapato que combina comodidad, estilo y ese equilibrio que tanto buscamos en nuestro clima. Mirá cómo llevarlos de la mano de Raffa Andrada en otro miércoles con "M" de moda en Tiempo de San Juan.
Clásicos, versátiles y con una elegancia relajada, vuelven a ocupar un lugar central en el guardarropa. Pero esta vez no lo hacen como una opción más… sino como una verdadera declaración de estilo. Y si hay una ciudad donde este regreso tiene sentido, es San Juan.
Y ahí es donde aparece el mocasín como ese punto justo entre lo liviano y lo abrigado. Ni sandalia, ni bota. Equilibrio.
Además, no solo es una tendencia de otoño. Todo indica que se queda durante el invierno, convirtiéndose en una inversión inteligente para quienes buscan sumar una pieza funcional y actual a su placard.
Pero hay algo aún más interesante: el mocasín no es un zapato nuevo. Es un clásico que vuelve, pero con otra actitud. Hoy se usa más descontracturado, más visible, más protagonista. Ya no queda relegado a looks formales o de oficina. Sale a la calle, se mezcla con jeans, con prendas relajadas, con estilos más personales.
Y ahí es donde empieza a jugar de verdad. Porque no se trata solo de tenerlos…sino de cómo llevarlos.
El detalle que hoy marca la diferencia es animarse a combinarlos con medias a la vista. Y no cualquier media: colores, texturas, incluso algún brillo sutil. Puede parecer un cambio mínimo, pero no lo es. Ese pequeño gesto transforma un look clásico en uno completamente actual. Le suma intención. Le suma moda. Y también abre una puerta interesante para quienes sienten que su estilo está “muy básico” o repetido: a veces no hace falta cambiar todo el outfit… alcanza con cambiar el foco.
Ahora bien, hay algo que todavía está en proceso: las vidrieras sanjuaninas.
Por el momento, no están del todo alineadas con esta tendencia. Todavía cuesta ver variedad, propuestas más jugadas o combinaciones que inspiren. Pero esto no debería ser un límite. Porque cuando una tendencia realmente funciona, y sobre todo cuando es cómoda y adaptable, termina llegando. Siempre.
La verdadera pregunta es otra: ¿nos vamos a animar a usarlos?
Porque el estilo no empieza cuando la tendencia llega a las tiendas… empieza cuando alguien decide llevarla a la calle. Animarse también es parte del proceso. Probar algo distinto. Salir de lo conocido. Entender que vestirse no es solo cubrirse… es expresarse. Y quizás este otoño sea ese momento.
No se trata de dejar de lado las botas, que siguen siendo un clásico del invierno, sino de abrir el juego a nuevas opciones. De sumar. De animarse a incorporar un zapato que combina comodidad, estilo y ese equilibrio que tanto buscamos en nuestro clima. Porque la moda no siempre reemplaza…a veces simplemente propone algo nuevo. Y en ese "nuevo", los mocasines empiezan a ganar su lugar.
Tal vez no de golpe. Tal vez de a poco. Pero con esa elegancia silenciosa que tienen las prendas que llegan para quedarse.
Porque al final, el verdadero estilo no es seguir todo lo que aparece…es saber reconocer lo que vale la pena incorporar.