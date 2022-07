Looks para embarazadas: 5 tips para vestirte fácil

Elegir qué ponerse durante el embarazo puede parecer lo menos importante durante esas cuarenta semanas, pero, sin embargo, la realidad para muchas mujeres es otra. Las dudas son reales y la tarea de encontrar los looks ideales no suele ser sencilla, especialmente cuando se van sumando días y esas prendas que encantaban dejan temporalmente de funcionar en el medio de la transformación física y emocional.

Ahora bien, en esta nota te proponemos ir un poco más allá de encontrar esa prenda que combine con tus looks de siempre, porque claramente, ya no sos la misma persona de siempre. Pr ende acompañar ese cambio con estilo y buen gusto, es muy posible, aunque parezca misión imposible algunos días.

¡Vivan los básicos!:

Las prendas que no suelen tener demasiado entalle o pinzas, que son de materiales amigables, blandos y de colores lisos se trasforman en un comodín durante el proceso del embarazo. Muchas veces puede darnos un aire de “aburrido” utilizar camisas holgadas, remeras lisas o simplemente pantalones de jogging o calzas, pero la clave siempre será en los accesorios y zapatillas. Con unas buenas sneakers de colores vibrantes, con suelas cómodas y vistosas, un total bag (cartera o bolso grande) combinada, tal vez unos lentes de sol o una gorra canchera a tono, rompe con la monotonía del look básico y lo trasforma en un comfy reutilizable sin ser prendas específicas de “futura mamá”. ¿La mejor parte? Post embarazo podés seguir luciéndolas sin inconveniente.

Enamorada de los vestidos, todos ellos:

Tal vez lo vez muy ”aniñado” o si tu estilo no es demasiado romántico, los vestidos pueden ser una pequeña amenaza durante el crecimiento de tu pancita. Pero tranquila, tarde o temprano les vas a encontrar una vuelta ideal para tu estilo. Los vestidos largos con demasiada estampa suelen ser recomendados para aquellas mujeres que no le temen a los cambios de largos. Con zapatillas o calzados bajos se trasforman en el “must have” de cualquier temporada. En otros casos algunas futuras mamás prefieren los vestidos de tipo corto para lucir sus piernas y optan por las texturas como los pequeños flecos, los bordados y las telas perforadas. Lo positivo de los vestidos es que agrega mucha femineidad a la hora de un look de fiesta y por qué no, de Street Style muy canchero y ligero.

Compensar el volumen, esa es la cuestión:

Muchos especialistas en moda afirman que los talles “strench” suelen ser los aliados de las personas que transitan un embarazo, pero no en todos los casos. También depende de cómo haya evolucionado tu cuerpo y tus curvas en el embarazo. Las siluetas “oversize” suelen agregar volumen de manera que los cuerpos toman una forma muy interesante y vanguardista. Muchas veces la combinación de prendas ajustadas y otras de mayor tamaño por arriba logran una compensación de volumen ideal para los primeros meses de embarazo.

El contraste de los zapatos, la calve:

Quien esté muy acostumbrada a los zapatos de taco alto, los seguirá usando siempre y cuando pueda, pero para aquellas personas que no, la clave es decantarse por lo plano y cómodo. Es evidente que cuando estás embarazada, tus pies trabajan mucho más y soportan mucho peso extra al habitual. Además, se suelen hinchar, así que las sneakers (zapatillas urbanas) son la única opción junto con botas cool de plataforma. Otros de los favoritos son los zapatos colosales, que sirven para añadir una nueva capa de interés a piezas más básicas o a los omnipresentes vestidos, especialmente cuando son en colores lisos o, por el contrario, transitan por el lado romántico de la estética. Cuando nos referimos a colosales, son colosales en serio. Vistosos, grandes, toscos pero que generan un nuevo punto de interés que peude darle un toque de ultra tendencia, paras las futuras madres más fashionistas.

Superposición de texturas, una vieja aliada:

Tanto en looks de vestido como en cortes más ajustados, a la superposición de prendas sobre los cuerpos en plena transformación suele acompañar la nueva figura que tu cuerpo ofrece, en uno de los procesos más complejos y fabulosos del cuerpo humano. Una buena chaqueta de jean, un saco oversize sobre una prenda de color en contraste, puede resultar en un out fit versátil, y sobre todo, cuando el inminente cambio de temperatura corporal aparece y llega el frio o el calor extremo, la calidez de llevar una prenda sobre los hombros sin ajustes molestos cierra ese look ideal puede transformarse en la clave para vestirse diariamente. Pero ojo, no intentes prender ningún botón: la funcionalidad de los superpuestos es eso, quedar desprendidas y dando lugar a mostrar esa pancita. Un fuego.