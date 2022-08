 La sanjuanina detrás de los impactantes looks de la Bomba Tucumana en el Programa de Tinelli 

5023aa79-ae21-4a37-9199-adf58be3d6ca.jpg

"Empecé a los 18 años con una valija. Hacía vestidos y mis amigas los vendían. Me pedían que hiciera más y los vendían. Hasta que con una amiga hicimos una sociedad y nos pusimos un local. Al tiempo ella se recibió de doctora, por lo que disolvimos la sociedad y el local quedó en mis manos. Desde entonces hemos pasado mucho, una pandemia que nos cortó todo porque nuestro fuerte es la ropa de fiesta y tuvimos mucho tiempo en el que no había eventos" contó Janet a Tiempo de San Juan. "Empecé a los 18 años con una valija. Hacía vestidos y mis amigas los vendían. Me pedían que hiciera más y los vendían. Hasta que con una amiga hicimos una sociedad y nos pusimos un local. Al tiempo ella se recibió de doctora, por lo que disolvimos la sociedad y el local quedó en mis manos. Desde entonces hemos pasado mucho, una pandemia que nos cortó todo porque nuestro fuerte es la ropa de fiesta y tuvimos mucho tiempo en el que no había eventos" contó Janet a Tiempo de San Juan.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1560430343215357953 La Bomba Tucumana, vestida por una diseñadora sanjuanina. pic.twitter.com/f9h5zTYsst — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 19, 2022

La pandemia la obligó a reinventarse y diseñar ropa un poco más casual, pero con el regreso de los eventos redobló energías y trabajó duro para lograr lo que hoy en día puede disfrutar: un cómodo local, gente que la acompaña y trabaja a su par y una estrella luciendo sus prendas en uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

a32bf4f7-e5ce-4666-a50f-6e5c58240bc1.jpg

"Desde hace tiempo venimos trabajando para generar un stock más grande que nos permita llegar a todo el país y un poco producto de ese trabajo es cómo nació lo de La Bomba. Tenemos una clienta en Tucumán que vende ropa de diseño, pero que su fuerte es nuestra marca. Lo que tenemos en nuestro local, ella también lo tiene. Desde hace siete años trabajamos juntas y hemos venido creciendo juntas también. Fue por medio de ese local que nos contacta Gladys, le mandamos varios diseños, quedó encantada y desde entonces los viene usando en el programa", agregó la diseñadora.

Por último, Janet confesó a este diario que La Bomba les ha permitido contactarse con otras celebridades, por lo que espera poder seguir creciendo en este nuevo espacio.

"Las influencers, las modelos y este tipo de personalidades para nosotros son y han sido importantísimas para nuestro crecimiento, por lo que esperamos que lo de Gladys nos abra las puertas para poder llegar a todas las argentinas", finalizó.