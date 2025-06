Del descarte al diseño: el renacer de la ropa con conciencia

La moda circular es un modelo que busca minimizar el desperdicio y maximizar el uso. A diferencia del modelo tradicional “comprar-usar-descartar”, aquí la consigna es “reutilizar, reparar, rediseñar y reciclar”. Es pensar la ropa como un ciclo que no termina con el primer uso.

Esta lógica no solo es ecológica, sino también profundamente creativa. La moda circular invita a mirar el placard con otros ojos, a encontrar nuevas combinaciones, a resignificar prendas dormidas, a intercambiar, a reparar. En definitiva, a darle valor a lo que ya tenemo s.

Las bajas temperaturas traen consigo la oportunidad perfecta para abrazar esta tendencia. Las prendas invernales, por su calidad y peso, son ideales para durar años. Pero, ¿cómo integrar la moda circular de manera concreta?

Seguime que te ayudo…

