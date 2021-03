Look De la Pepa: una combinación de 3 tendencias que no fallan

Mini Engomada, Blazer y body… ¿Se puede dodo a la vez? ¡Claro que si! Si sos de las amantes de la moda y recorrés las redes buscando tu estilo ideal, De la Pepa te ofrece esta combinación impactante de colores y etilos que juntos, son un fuego.

Como prenda de “fondo de armario” un Blazer, ese "saquito" estrella de esta nueva temporada con el color favorito del otoño. Un abrigo liviano, súper combinable y con mucha onda que puede ir sobre cualquier estilo ya sea para el día o para la noche.

Ahora bien, una mini engomada puede resultarte un poco “mucho”, pero no hay que confundirse. Las prendas engomadas, de vinilo, de ecocuero y charol, vuelven a impactar en el look Street Style de las sanjuaninas con todo y es una prenda que no te puede faltar.

Si bien las básicas suelen ser un excelente complemento para este tipo de estilos, en esta propuesta podés ver un body muy cómodo y canchero de cuello medio tipo tortuga, que te permite moverte con libertad sin estar pensando en acomodarte la remera bajo la fada. Con tipografía de última tendencia, esta prenda va con un jean, con otra falda, etc. Ideal para las fashionistas.

Recordá que este look y muchas prendas más en este adelanto de temporada podés encontrarlo en el local de De la Pepa San Juan ubicado en Peatonal Rivadavia 138 (este) en horarios de 9 a 13 y 17.30 a 21.30 hs.

También podés encontrarlas en las redes y por WathsApp al 2645488505 para más consultas.

Sigamos conectadas en Instagram y Facebook.