Sugerencia de hoy: Watch Me te muestra 3 combinaciones ideales

Una nueva opción te acerca Watch Me San Juan con tres looks seleccionados de las últimas tendencias en joyas, relojes y accesorios que no pueden faltarte esta temporada.

Si tu estilo es preferentemente clásico y siempre elegís los detalles sofisticados pero sencillos, esta combinación en colores plata y negro es infalible. Aros con pequeños cristales negros, lo mismo para las pulseras y en cuanto a los dijes, uno importante, pero con el centro negro profundo, acompañado por un reloj Prune de su línea clásica de fondo a tono que podés combinar con cualquier out fit:

Por otro lado, para ellos, una combinación fuerte, con mucha personalidad y sofisticación, también en color plata. La tendencia de grandes eslabones se apodera del estilo masculino y la combinación de un anillo de ancho perfil y un colgante tipo “Army” en contraste con la línea clásica de relojería de Tommy Hilfriger, son el boom de esta temporada:

Si preferís combinaciones en colores fuertes e imponentes, los pañuelos a tono con los accesorios como este reloj Swatch en tonos azules y dorado, con cadenas y pulseras de eslabones pronunciados y con diseño dorados también, acompañados con el toque destacado de un pañuelo con detalles dorados y naranjas, marca la diferencia en cualquier look que elijas llevar:

Si buscás asesoramiento más específico y variedad de opciones, podés acercarte por el local (840) de Watch Me ubicado en Paseo San Juan Shopping, a través de la página oficial y tienda online en www.watchmesanjuan.com y también en las redes sociales.