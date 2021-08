Los pantalones más difíciles vuelven con todo: tiro bajo y un detalle a lo `Britney´

No hay dudas, estamos hablando de los únicos, inigualables y peligrosos pantalones de tiro súper bajo. Osados, sofisticados, sensuales, estos pantalones se comen cualquier look con todo su protagonismo. ¿El guiño? Un detalle que impuso la única, Britney Spears con cintas o cuerdas tipo sostén que surgen desde el cierre de los mismo y en algunos casos, incluso envuelven la cintura de quien los lleva. Una inspiración muy jugada pero que la rompe.

En San Juan, cada vez son más las influencers y chicas que se animan a este estilo reinventado y revolucionario, que pone a prueba toda la idea de calce de cualquier pantalón. Pero tranquilas, el tiro medio y muy alto sigue pisando fuerte en los armarios y vidrieras ya que van con el estilo de muchas otras personas que quizás no se sienten del todo cómodas con este tipo de prendas.

Ahora bien, aquí te acercamos una guía práctica de cómo llevar estos pantalones tan particulares para un look de noche, amigos, tragos y mucho glam millenial.

En sus versiones más elegantes, si se puede decir, están los de eco cuero, con cinta en el mismo material que asoma hacia la cintura. Estos llevan un brillo particular y una adherencia extra al cuerpo que aporta mucha sensualidad. No son holgados, todo lo contrario, por lo que muchas celebridades apuestan por usarlos con crop top o remeras/poleras que no alcancen las caderas para evidenciar estos detalles.

Por otra parte, se encuentran en géneros más livianos como el morley, modal o la viscosa de algodón. Telas más nobles, pero que sin dudas también acompañarán la forma de tu cuerpo sin dejar lugar a dudas.

Otro de los infalibles es el color. En su mayoría quienes se animan a úsalo prefieren el color negro. No solo por la elegancia del mismo, sino que, de por sí es una prende difícil de combinar por su jugada confección, y si encima agregáramos estampa o colores vibrantes quizás, sería demasiado.

Otro tip importante está en el calzado. Todos prefieren combinarlo con zapatillas. En su mayoría la combinación de etilos con zapas de gran tamaño y a tono es una de las favoritas

El regreso de este tipo de prendas a nuestro estilo callejero pone en alerta a quienes no lo ven como una opción. No necesariamente va a desterrar a los demás cortes y confecciones, sino que es una oportunidad más de reinventar uno de los más difíciles y jugados look de la historia de la moda.

Y vos… ¿te animás a llevarlos?