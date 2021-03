Cómo combinar tejidos y zapatillas con la nueva colección de A Calzón Quitado

Zapatillas con sweaters a tono, son una de las bombas de la nueva temporada que no podés dejar de elegir, y en el showroom de A Calzón Quitado, sus asesoras te acercan las mejores combinaciones entre sneakers y ese abrigo tejido infalible de tendencia que estás buscando.

La combinación de colores estrella de la temporada para lograr ese “match” perfecto en tu out fit es una de las tareas más divertidas a la hora de configurar un look diario, un estilo personal o por qué no, ese cambio de guardarropas que tanto estabas esperando.

Los tonos como el verde oliva, el estilo army, el color esmeralda o jade, más bien fríos, proponen una de las tendencias más fuertes de esta estación tan agradable. Desde las grandes pasarelas y alfombras rojas, a tu look de calle en un solo paso.

El amor verdadero está en los tostados, los tonos nude, tierra, beige y hueso con tramas en diferentes estilos se trasformaron en una premisa de fondo de armario imposible de no amar. Las zapatillas con detalles de trama en el cuero simil carpincho, simples pero encantadoras, se ganan el protagonismo.

El gris y toda su paleta de combinaciones con estilos estampados o con diferentes prints animales, le dan la elegancia y calidez a ese look que busca resaltar. Por otro lado, las zapatillas en tonos blancos con delicados detalles y perforaciones en estas tonalidades, son el calzado perfecto para combinar diversos estilos en uno.

Lila, siempre lila. Vivo, energético, siempre elegante. Los sweaters con bolados también son una de las opciones favoritas a la hora de elegir algo distinto, ese toque especial. Las zapatillas "escamadas” en el mismo tono son tendencia este invierno y llaman la atención segura, para aquellas que nunca pasan desapercibidas.

