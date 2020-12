El mundo de la moda está de luto: murió el diseñador Pierre Cardin

El diseñador francés Pierre Cardin, estilista visionario y pionero del “prêt-à-porter” o listo para usar, falleció el martes a los 98 años.La lamentable noticia la anunció su familia a la AFP.

El estilista ha muerto en el hospital Neuilly, a las afueras de la capital francesa. Cardin, hombre de negocios que creó un imperio con su nombre, participó con André Courrèges y Paco Rabanne en la renovación de la alta costura francesa en el periodo de posguerra y encadenó a lo largo de su trayectoria las creaciones futuristas más osadas de la era.

El modisto francés Pierre Cardin, quien ayudó a dar a conocer a grandes diseñadores como Jean Paul Gaultier, no ha parado desde sus comienzos a buscar a la próxima superestrella de la moda a lo largo de su trayectoria, lo cual le cambió su perspectiva sobre el mundo de la moda a muchas personas a lo largo del mundo.

Cardin, fue conocido por sacudir estilos en la década de 1960 con vestidos futurísticos y otros diseños aptos para una odisea espacial.

Cardin, quien aprendió por primera vez los trucos del oficio con el hasta entonces desconocido Christian Dior antes de presentar su primera colección en 1953, dijo que todavía privilegiaba la originalidad por encima de cualquier otra cosa.

“Siempre he tratado de ser diferente, de ser yo mismo, si a la gente le gusta o no, no importa”

Sus diseños quedar en la historia de la moda como uno de los grandes hitos del diseño y como cuna creativa y de inspiración para miles de diseñadores alrededor del mundo.