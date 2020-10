Monos y overoles: cómo lucir cómoda y canchera en cualquier ocasión

Un look ganador de esta temporada sin lugar a dudas. Se trata de los enteritos, conocidos como “monos”, los clásicos reinventados jardineros, sin perder del foco los overoles con este estilo post industrial que tanto impacto dio en esta última temporada.



Las características de este este tipo de prendas, es que podés completar un buen look de streat style o incluso para trabajar y salir, con una sola prenda, generalmente lisa, de materiales nobles y con una silueta que se adapta a cualquier figura.



Algunos de piernas largas, otros cortas, más al cuerpo y over size, son la clave para un total look este año, y las sanjuaninas no están alejadas de eso.



Muchas de las nuevas tendencias se enfocan en los monos completos de jean, tipo denin o incluso telas que lo simulan, para darle frescura y elegancia a este tipo de prendas.



Otros son con grandes apliques, botones que se destacan y sobre todo bolsillos grandes y amplios para guardar de todo.Ni hablar de los que vienen con estampados increíbles y de diseño que le dan vida a tu vestidor.



Esta tendencia nació en las calles de New York luego de la liberación feminista de los años 50, donde las mujeres comenzaron a soltar sus corsés, a usar pantalón, y con ello, reinventaron el uso de los overoles implementados en las fábricas, una prenda típica de los hombres para trabajar, que invadió los closets de las mujeres hasta en la actualidad.



Los estilos más cómodos podés lograrlos con este must have infalible . Algunos son más holgados, otros se destacan por su silueta favorecedora. No solo te facilita la idea de combinar dos prendas diferentes, sino que brinda la comodidad de movilidad que tanto buscas en una sola prenda.

Podés lucirlos con zapatillas, chatas, sandalias bajas e incluso para las más osadas, con unos buenos stilettos para darle el toque sofisticado y de elegancia.



Para más tips, buscanos en Instagram y Facebook.