"Me tienen podrido", dijo e intentó matar a su familia con pizzas envenenadas en La Bebida

Una vez que Pérez tuvo el veneno para ratas en su poder, fue hacia la parte exterior de la casa en la cual se encontraba un horno eléctrico, donde se estaban cocinando unas prepizzas con queso, que minutos después cenarían las mujeres y sus hijos.

Una vez allí, Pérez abrió el horno y distribuyó de manera uniforme en su superficie una cantidad importante de triguillo. Instantes más tarde llega Claribel Pereira, quien encuentra a su cuñado Braian Pérez y al tratar la mujer de abrir el horno, Braian comienza a forcejear para impedírselo. Sin embargo Claribel alcanza su objetivo y al abrir la puerta del horno observa la superficie de la pizza regada con dicho veneno.

Al reclamarle a Braian por qué había puesto veneno en las pizzas, les contestó: "Me tienen harto. Me tienen cansado todas ustedes. Me tienen podrido".