Máximo Kirchner desafía a Macri para 2027 y lo acusa de "extorsionar" a Javier Milei

En un nuevo capítulo de la polarización política argentina, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, lanzó una severa crítica contra el expresidente Mauricio Macri, a quien acusó de "extorsionar" al actual mandatario, Javier Milei, y de haber organizado una persecución judicial desde la Casa Rosada. A través de su cuenta de Instagram, en una publicación titulada “Todos los días son de la Patria”, el legislador desafió públicamente al referente del PRO a presentarse como candidato a presidente en los comicios de 2027.

El origen del conflicto La tensión se reavivó tras declaraciones cruzadas que involucraron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien sugirió que una postulación de Macri sería funcional al kirchnerismo. Ante esto, Macri respondió: “Hay que preguntarle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años” , haciendo alusión a la situación judicial de la expresidenta, quien actualmente cumple prisión domiciliaria.

Para Máximo Kirchner, estas palabras representaron una admisión del uso político de la Justicia durante el gobierno de Cambiemos. Según el diputado, los dichos de Macri dejan en claro la “persecución organizada por él desde la Casa Rosada” contra Cristina Fernández de Kirchner.

Acusaciones de extorsión y presión al Gobierno El líder camporista no solo se refirió al pasado, sino que vinculó el accionar de Macri con la gestión actual de La Libertad Avanza. Kirchner denunció que el fundador del PRO intenta condicionar el rumbo político de Javier Milei. “Tenerla presa a ella y extorsionar al actual presidente, no te va a servir, Macri”, sentenció el diputado en su mensaje, asociando las causas judiciales con maniobras de presión sobre el Ejecutivo nacional.

Embed - Máximo Kirchner on Instagram: "Todos los días son de la Patria. En cada uno de ellos debe ser construida. En cada uno de ellos debemos ser más hijos e hijas de ella, que en el anterior. Quererla para defenderla, defenderla para cuidarla, cuidarla porque nacimos de ella. Verla encadenada hoy a los inexplicables préstamos del FMI a Macri, y que los usureros les digan a la mayoría de nuestros compatriotas cómo deben sobrevivir y se reserven para ellos la vida, debe dolernos, debe revelarnos el destino impuesto. Es nuestra. No de ellos. La Patria y la vida son una sola. No hay dos. Por eso el deber es amarla y vivirla. El 25 de mayo del 2003, Néstor asumió la presidencia y fue un rayo. Irrumpió y desterró la desesperanza. Sembró el alma de aquellas y aquellos que sólo necesitaban alguien que lo intentara para volver a pelearla. Abrazó el dolor de millones de personas y lo hizo propio. Lo transformó en una fuerza imparable que trajo a la Argentina los buenos tiempos que ya nadie recordaba y hoy tanto se extrañan. Hace unos días Macri decía pregúntenle a Cristina como le fue conmigo. Dejando en claro la persecución organizada por él desde la Casa Rosada. Vamos a preguntarle a los argentinos y las argentinas cómo les fue con usted Macri. Ya tuvo la primera respuesta en el 2019 y si tiene algo de coraje, cosa que dudo, tendrá la segunda y aún más contundente en el 2027. Tenerla presa a Ella y extorsionar al actual presidente, no te va a servir Macri. Feliz 25 de mayo. Vamos a salir adelante finalmente. No nos van a doblegar. Vamos a construirla. Y un argentino o argentina va a llegar a la Casa Rosada, orgulloso de su Patria y se rebelará en nombre de nuestra Historia, de nuestro presente y de los días por venir. La Patria no se regala, ni se vende, y la vida no se resigna. Para que los días felices vuelvan a ser más que los tristes. Hasta el final. Siempre." View this post on Instagram

El desafío para 2027 En un tono confrontativo, Kirchner recordó la derrota de Juntos por el Cambio en 2019 y emplazó a Macri a someterse nuevamente al veredicto popular. “Vamos a preguntarle a los argentinos y las argentinas cómo les fue con usted, Macri. Ya tuvo la primera respuesta en el 2019 y, si tiene algo de coraje, cosa que dudo, tendrá la segunda y aún más contundente en el 2027”, lanzó con dureza.

Este cruce se produce en un contexto de reconfiguración del mapa político, donde el Gobierno busca consolidar apoyos legislativos mientras el macrismo intenta definir su rol dentro de la oposición. Las declaraciones de Kirchner anticipan que el debate sobre el rol de la Justicia y la disputa por el liderazgo opositor seguirán siendo ejes centrales de la agenda política en los próximos años.