Los detalles de la tregua con los autoconvocados docentes que selló el alfil del Gobernador

San Juan vivió un cimbronazo repentino. Un grupo de docentes salió a la calle y manifestó su descontento salarial y gremial. Fueron dos días atípicos para la sociedad local, desacostumbrada a la movilizaciones masivas por años de paz social. Pero el quiebre no duró mucho. El Gobierno se movió rápido a través de quien más experiencia tiene en las negociaciones. La mano derecha de Sergio Uñac es Luis Rueda . Es cercano no sólo en el organigrama del Estado y geográficamente -las oficinas quedan a escasos metros-, sino en la confianza forjada a través de años de sociedad política. Rueda selló la tregua con los autoconvocados . Habrá un interludio en las protestas hasta el jueves 2 de junio, día de la paritaria.

Corrieron muchos cafés y mensajes de WhatsApp desde el 25 de mayo a la tarde hasta el viernes a las 20. La porción de maestros que no se siente representado por los sindicatos paritarios -UDAP (Luis Lucero), UDA (Roberto Rosa) y AMET (Daniel Quiroga)- usó la fecha patria para pedir un aumento salarial conforme a la inflación. En el medio, hubo confusiones, que ya quedaron atrás y fueron subsanadas. Para eso, Rueda, en el rol de subsecretario de Unidad de Gobernación, tomó contacto con los voceros del grupo docente . Pudo concretar un acuerdo luego de dos días de intensas ideas y vueltas. No fue sencillo entablar la charla inicial, pues aún actualmente se desconoce que haya una cabeza conductora de la movilización.

64fa1437-952f-4719-b1dd-2a511ad06c8d.jpg La foto de "buena fe" entre el Gobierno de San Juan y los docentes autoconvocados.

En total fueron tres charlas. No hubo estabilidad en los representantes del sector autoconvocado. En cada una participaron diferentes personas. Sólo una docente se sostuvo: Mariela Castillo. La primera conversación fue informal durante el sorpresivo paro del jueves en la mañana. A vuelo de pájaro, algunos manifestantes entraron a Casa de Gobierno. Pero no había unidad en el discurso. Por eso, Rueda pidió que se organizaran y se presentaran los que efectivamente pudiesen negociar en cada momento. A las horas, el jueves, recibió el primer petitorio tras una asamblea. Es así como llegó el comunicado firmado por Uñac en el que adelantan la fecha de paritaria. Lo decidió luego de recibir la información que el funcionario le mandó.

“He instruido a la ministra de Hacienda y Finanzas a hacerla efectiva -a la paritaria- para el día 2 de junio con el sector con el sector docente y el 6 de junio con el resto de la administración”, informó. E incluyó el punto que durante las reuniones con Rueda fue determinante: “Los puntos planteados por los docentes autoconvocados serán incluidos y considerados en dicha oportunidad”.

Pese a eso, hubo otra jornada de movilizaciones, aunque con un porcentaje menor de ausentismo. Con la carta del adelantamiento de las negociaciones salariales, el grupo de maestros tomó la lapicera y reescribió el petitorio. Añadieron aclaraciones sobre la composición del sueldo que pretenden y que no haya descuentos por los días de faltas a las escuelas.Nuevamente, tocaron la puerta de la Secretaría de Gobernación. Rueda los recibió y hubo fumata blanca. Sobre todo luego de las palabras de la única docente que se sostuvo en las instancias de diálogo, Mariela Castillo.

De hecho, ella es quien dijo a Rueda, en el último encuentro: “Si el Gobernador nos apoya y nos ayuda, vamos a estar con él, pero que veamos respuesta”. Acto seguido, transmitió que “no tenemos banderías políticas”. Una manera de admitir que el reclamo tuvo momentos en los que se desvirtuó. De hecho, la masa autoconvocada está compuesta en su mayoría sólo por docentes, sin extracción partidaria, aunque sí hay grupos que responden a la interna gremial de UDAP -como los seguidores de Oscar Valdemoros- agrupaciones de izquierda -como Alternativa Docente- del ex candidato a diputado del MST Cristian Jurado, y hasta sectores libertarios que están a favor de Javier Milei, como La Libertad Avanza.

82e8ce5d-9110-4194-93a6-7756003b21b2.jpg El segundo petitorio entregado al Gobierno.

Con esas palabras, Rueda tuvo pulso para canalizar los pedidos. No es la primera vez que interviene para desarticular conflictos. El antecedente más reciente: medió para que los trabajadores del Servicio Penitenciario Provincial pararan las protestas. También tiene contacto directo con proteccionistas, que después de varias charlas cesaron las marchas con perros callejeros frente a las oficinas de calle Paula. Fuentes calificadas destacaron el rol del pocitano y también de los referentes autoconvocados. “No están en contra del Gobierno y han hablando, escuchado y entendido que Uñac y los ministros van a hacer el mayor esfuerzo para cumplir con los aspectos que ellos señalaron”.

Las mismas fuentes confiaron que “el sector docente es muy amplio, ellos tienen diferencias con el gremio, pero aún así no pueden participar de la paritaria por un tema legal, Rueda les explicó, les mostró la ley nacional que prohíbe que estén y aceptaron”. En tanto, señalaron que la foto al final del encuentro fue una muestra de la “buena fe” de ambas partes. “El tema salarial docente ya estaba en agenda, los sindicatos lo habían pedido y se veía venir un reclamo”, dijeron. Es más, “si el mismo 25 de Mayo hubiesen pedido una audiencia, Luis los hubiese atendido”, resaltaron.

En Casa de Gobierno aceptaron que no es el fin del conflicto, sino apenas un entendimiento. Pero ven con buenos ojos que la propuesta del freno a las medidas de fuerza haya sido del mismo grupo docente. Los referentes, además, negaron que haya alguna movilización este domingo, como circuló en algunos grupos de WhatsApp y admitieron que esa movida estaba impulsada por un grupo minoritario no representativo. “Los docentes lograron una movilización impresionante y tienen razón en que la situación económica no es buena por eso el Gobierno ya tenía previsto adelantar la paritaria”, dijeron. “Es un tema que estaba en agenda”, destacaron.

Justamente en este contexto, el viernes 27 a la noche, horas después de cerrar la tregua con los autoconvocados, Rueda encabezó la reunión general bloquista, con los titulares de cada comité departamental. Hubo un solo pedido: “Somos un partido político y tenemos que hablar de política, de aspiraciones, pero no de candidaturas”. Según comentaron algunos correligionarios, “quiere bajar la espuma y está bien, más en este momento”.