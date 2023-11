Karen Moreno, la joven que hizo su primer asado hace 4 años y hoy es la mejor asadora de San Juan

“Cuando me separé tenía ganas de comer asado, y decidí que no quería depender de nadie. Comencé de a poco. Fui mirando cuando hacían asados familiares o amigos, y si tenía alguna duda preguntaba. Me empecé a animar y cada vez hacía un poco más de asados. Estoy fue hace cuatro años atrás” , comenta Karen.

Asegura que recibió mucha ayuda de su padre, quien de cierta manera la supervisaba hasta que comenzó a hacer asados sola, para sus amistades o haciéndose cargo de la parrilla en reuniones familiares, sumando experiencia y elaborando sus propios tips.

El año pasado un amigo de ella fue quien se inscribió al concurso. Fue precisamente este amigo quien le comentó sobre cómo era el concurso, quienes podían participar, sus premios y no lo dudo, este año iba a presentarse. “Cuando vi una nota que decían que estaban las inscripciones no la dudé y me inscribí”, menciona.

Decidida y segura, llegó hasta el complejo Ceferino Namuncurá el pasado sábado 25 de noviembre. Se presentó sola, ya que no le gusta cuando hay varias manos detrás de una parrilla. Su madre y hermanos la ayudaron a trasladar todo lo que necesitaba, pero durante el momento de la cocción, estuvo sola con su mate.

image.png

“Hable con quienes estaban cerca, muy amables todos. Me decían que era corajuda presentándome sola, siendo mujer, pero lo tomé como un asado más. Estuve muy tranquila. Nunca me sentí incomoda. Había dos mujeres más, una que acompañaba al padre y otra al hijo”, asegura.

Y continúa: “La verdad que no pensé que iba a ganar. Al competir con hombres que hacen desde siempre asado, con su experiencia, capaz que pasaba desapercibida, pero quería participar”.

image.png

Karen aun no sale de la sorpresa de todo lo ocurrido el sábado, incluso asegura que no sabe qué hará con el premio porque no estaba en sus planes ganar. También espera que su participación sea el inicio de la ruptura de una ideología que impera en las parrillas desde siempre, y es considerar que se trata de un lugar solo para los hombres.

image.png

“Sería lindo que otras mujeres se presenten a participar porque es un concurso familiar, muy lindo, y mientras más mujeres se animen, mejor. Eso sí, les va a quedar chico el lugar si se presentan más mujeres”, comenta entre risas.

Disfrutando del logro y reconocimiento obtenido, asegura que seguramente sus amistades y familiares la nombrarán asadora titular y se tomará este año para aspirar a un nuevo desafío, ya que el año que viene desea poder volver a participar en el Concurso del Asador Sanjuanino, pero en la categoría a las llamas.