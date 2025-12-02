martes 2 de diciembre 2025

Cuidando el jardín

¡Hormigas llegó su hora!: tres recetas caseras y ecológicas para combatir la 'plaga roja' del verano

Antes de recurrir a productos químicos agresivos, existen recetas naturales y económicas que resultan muy efectivas.

Por Mario Godoy
Hay recetas caseras que echar o eliminar a las hormigas rojas de tu jardín.

Hay recetas caseras que echar o eliminar a las hormigas rojas de tu jardín.

Con la llegada del calor estival, uno de los visitantes más persistentes y molestos en nuestros jardines y hogares es la temida hormiga roja. Antes de recurrir a productos químicos agresivos, existen recetas caseras, naturales y económicas que resultan muy efectivas. Estos tres trucos aprovechan ingredientes comunes para repeler, desorientar o eliminar a estos insectos sin dañar el medio ambiente.

1. El potente repelente de vinagre blanco y agua

El vinagre es un enemigo natural de las hormigas. Su fuerte olor no solo las ahuyenta, sino que también tiene la importante función de eliminar los rastros de feromonas que utilizan para guiarse y marcar el camino hacia la comida. Sin estas señales, las obreras se desorientan y les resulta muy difícil volver.

  • Ingredientes:

    • Vinagre blanco destilado.

    • Agua.

  • Preparación y uso:

  • Mezcle partes iguales de vinagre blanco y agua en una botella con pulverizador.

  • Rocíe generosamente la mezcla en las zonas de tránsito habitual de las hormigas (ventanas, puertas, grietas) y sobre los caminos que hayan formado.

  • Puede aplicar este repelente varias veces al día si la infestación es grande, especialmente después de limpiar la zona.

2. La trampa mortal de bicarbonato de sodio y azúcar

Esta 'receta' es un cebo irresistible, pero mortal para las hormigas. Se aprovecha la atracción que sienten por el azúcar y la toxicidad del bicarbonato de sodio para su sistema digestivo. El bicarbonato de sodio reacciona con el ácido estomacal de la hormiga, liberando gases que son letales para el insecto.

  • Ingredientes:

    • 1 parte de bicarbonato de sodio.

    • 1 parte de azúcar (o miel).

  • Preparación y uso:

  • Mezcle el bicarbonato de sodio y el azúcar en partes iguales en un recipiente.

  • Coloque pequeñas cantidades de esta mezcla en tapas de botellas o recipientes poco profundos.

  • Sitúe estos cebos cerca de los hormigueros o en los caminos que recorren. El azúcar las atraerá, y al consumirlo junto al bicarbonato, llevarán el veneno de vuelta al nido.

3. El desorientador aromático: cáscaras de naranja y cítricos

Las hormigas detestan los olores cítricos. Las cáscaras de naranja, limón o pomelo liberan aceites esenciales que actúan como un potente repelente y, en algunos casos, pueden interferir con sus funciones biológicas.

  • Ingredientes:

    • Cáscaras frescas de naranja, limón o pomelo.

  • Preparación y uso:

  • Corte las cáscaras de los cítricos en trozos pequeños.

  • Esparza estos trozos directamente sobre la tierra de las macetas, alrededor de las plantas afectadas o en los puntos de entrada a la casa.

  • A medida que las cáscaras se secan, el aroma disminuye, por lo que es recomendable reemplazarlas cada pocos días para mantener la barrera aromática.

