Inflación sin freno: Mirá cuánto se espera en setiembre

El dato de agosto sorprendió al mercado. La inflación del 7% difundida por el INDEC para el mes pasado fue más alta que lo esperado y los primeros relevamientos privados no auguran buenas noticias para septiembre , cuando l a suba del IPC rondaría el 6,5%. Es en ese escenario que analistas consultados no descartan que en diciembre de este año la inflación se ubique incluso por encima del 100% anual . La fuerte emisión monetaria, la actualización de tarifas y la propia inercia de los últimos meses, aseguran, conspiran contra una posible desaceleración en los próximos meses.

En la misma línea, Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, señaló: “Vemos un piso de inflación del 6% para los próximos meses, fundamentado en la corrección de los precios relativos de la economía (es decir, aumentos de precios regulados, tarifas de servicios públicos), corrección del tipo de cambio oficial mayorista, restricción a las importaciones, sumado a indexación de precios. Por lo cual, efectivamente vemos una inflación donde ya algunas categorías presentan aumentos interanuales del 100% y puede seguir superando esa cifra. Y se puede esperar a diciembre una inflación del 100%, desgraciadamente”.

De hecho, el analista señaló: “Creo que Sergio Massa no tiene la posibilidad de evitar la inflación de tres dígitos”. “Lo que sí puede generar es que no sea superior, tratando de generar las condiciones adecuadas hacia el año que viene. Lo que observamos es que la emisión monetaria sigue creciendo y tiene un problema heredado, que es el volumen de Leliq, que implica que va a tener mayor nivel de inflación futura”, sostuvo Di Pace, quien cerró: “En conclusión, hay muchos fundamentos para decir que la inflación va a cerrar efectivamente en el 100% en diciembre y con riesgo que, en caso de que el plan de Massa no funcione, se transforme en un 'piso' para el año que viene”.

Por su parte, desde la consultora LCG proyectaron para septiembre una inflación de 6,5%, “debido a las subas en Alimentos anticipadas por el Relevamiento de Precios LCG (+7,2% mensual en las primeras dos semanas), a lo que se suma aumentos en Taxis, Subte, Cigarrillos, Expensas y Colegios, y que se conjugan con una elevada inercia inflacionaria”.

“Esto no contempla la implementación de los nuevos cuadros tarifarios en septiembre que, por problemas de gestión, aún no se han aplicado. En esta línea, estimamos para diciembre una inflación en torno al 100% anual”, subrayaron desde la firma.