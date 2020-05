El éxito de la historia vikinga en el mundo del gaming: ¿Es un mito?

Si hay una temática que ha sido explotada en la industria del gaming es el mundo vikingo. Las historias que surgen de este son realmente atractivas y han sobrepasado las consolas, llegando a la televisión y el cine. Ejemplos de ello es el exitosísimo videojuego, God of War 4. que lleva a nuestro general espartano asesino de dioses favorito a las tierras nórdicas. Skyrim, otro éxito, obtiene su inspiración también de la mitología nórdica. Si nos remontamos mas en el tiempo, podemos nombrar uno de los juegos pioneros en el gaming, Age of Empires 2 (AoE), en el cual encontramos a los vikingos como una de las 13 civilizaciones que dieron origen al juego. Dando un paso más adelante encontramos Age of Mithology, la edición "mejorada" del AoE, cuyas civilizaciones originales se centran en 3 panteones mitológicos: el griego, el egipcio y, si, el nórdico. Y así podemos nombrar cientos de juegos.



En la televisión, la serie "Vikingos" contó con una gran audiencia a nivel mundial. Y no me hagan hablar de la industria del cine, podemos nombrar a "Beowulf", para los más pequeños "Como entrenar a tu dragón" e incluso la saga más taquillera en la historia del cine tiene influencia vikinga, el Universo Cinematográfico de Marvel.



Entonces ¿Por qué es tan exitosa esta temática en las industrias de los videojuegos, del cine y de la televisión, en lo que llamamos cultura Pop?



Las leyendas vikingas y su historia en particular son muy ricas en contenido. Para comenzar, la historia vikinga se divide en sagas de acuerdo con grupos familiares. Por ejemplo, en la serie "Vikingos" observamos la historia de Ragnar Lodbrok y sus hijos, por lo que estaríamos presenciando la saga "Ragnarsson", es decir hijos de Ragnar. Es más, el "apellido" de Ragnar es Sigurdsson (hijo de Sigurd).



Además, en las primeras incursiones vikingas vemos como estos atacan el mundo cristiano. Su destreza en el campo de batalla, sus tácticas de combate y su mentalidad, que demostraba que no temían a morir a manos de un enemigo, los convirtieron en el terror de la cristiandad. Por lo que los catalogaron como bárbaros, como salvajes despiadados, porque no había nada peor para ellos que un vikingo.



De este modo encontramos distintas sagas de acuerdo a sus participantes. Además, sabemos que los vikingos eran excelentes navegantes y exploradores, llegando a los confines del mundo conocido hasta ese entonces. Llegaron a colonizar parte del oeste de Inglaterra (según la leyenda, fundaron York, una de las ciudades más importantes de la Inglaterra medieval y moderna), fundaron Dublín, en Irlanda, llegaron hasta Islandia y, no solo eso, a América. Por el sur se expandieron por parte del Mediterráneo.



No solamente los vikingos cuentan con una valiosísima historia, si no que su panteón mitológico es uno de los más atractivos de los pueblos del pasado. Muchos conocemos básicamente en que consiste, pero la riqueza de sus leyendas es innegable. No me alcanzaría esta nota para nombrarlas, asique solo haré hincapié en una: Beowulf.



Técnicamente, este es un poema épico de origen anglosajón (Inglaterra medieval). Su autor es desconocido así como su fecha de composición, pero los estudiosos lo ubican entre los siglos VIII y XI aproximadamente, fechas en que los reinos de la isla británica entraron en contacto con los vikingos. Su temática, personajes, lugares y valores tienen una gran influencia de la cultura vikinga. En nuestros tiempos, esta leyenda se llevo a la pantalla grande en el 2007.



Además, recientemente se anunció que Assassin's Creed Valhalla tendrá un DLC con la historia de Beowulf.



El mundo vikingo es un entorno con una gran cantidad de contenido y con grandes historias dignas de explotar. Y no crean que solamente en la actualidad se comenzó a adaptar este ambiente, ya en el siglo XIX, el famoso compositor alemán Richard Wagner se inspiró en estas leyendas para otorgar contenido a sus aclamadas óperas.



El mundo vikingo sigue, hasta el día de hoy, enriqueciendo la mente del hombre.