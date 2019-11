¡Atención gamer! Llega el Black Friday con descuentos de locos

En Playstation 4 se destacan descuentos en las diferentes ediciones de FIFA 20 (50%) y NFS Heat (33%), las últimas entregas de los títulos deportivos de EA. La remake del Resident Evil 2 presenta uno de los descuentos más altos (67%) en sus diferentes ediciones. Exclusivos de Sony también son protagonistas de este Black Friday, como es el caso de Days Gone y Marvel’s Spider-Man, aunque no en todos los territorios. Borderlands 3, originalmente lanzado en septiembre de este año, tiene un descuento de 33%, mientras que Ghost Recon Breakpoint, uno de los más recientes títulos de Ubisoft, ya se encuentra a mitad de precio. Otras ofertas llamativas están protagonizadas por el Red Dead Redemption 2 (50%), The Outer Worlds (25%), Call of Duty: Modern Warfare (20%), Just Dance 2020 (35%), Crash Team Racing Nitro-Fueled (35%), CODE VEIN (40%), Sekiro: Shadows Die Twice (35%), Catherine: Full Body (50%) y Devil May Cry 5 (67%). Todos juegos lanzados en 2019.

Las tiendas de Xbox One también tienen varios descuentos, sobre todo para los usuarios que ya estén suscritos al servicio Games with Gold o cuenten con el Xbox Game Pass, la otra suscripción estrella que creció a pasos agigantados este último año. La oferta más destacada es la de Gears 5, que se consigue a mitad de precio, al igual que el FIFA 20 y el NBA 2K20. El resto de las ofertas se encuentra con los mismos descuentos de Playstation en franquicias como Borderlands, Ghost Recon y más. Control, uno de los juegos más aclamados de este año, se puede conseguir con un 35% de descuento. The Division 2, por su lado, tiene uno de los descuentos más altos con un 70%. El título de Ubisoft se lanzó originalmente en febrero de este año. Otras franquicias de la compañía también presentan grandes ofertas, como Far Cry, Watch Dogs y Assassin's Creed, llegando en algunos casos a descuentos de 75%.

