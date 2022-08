Ex diputada kirchnerista se anotó para "Gran Hermano"

El show de la política tomo relevancia en los 90, y llegó a su punto máximo en el ciclo de Marcelo Tinelli, el Gran Cuñado , la parodia del que fuera un exitoso ciclo en la televisión argentina, El Gran Hermano. Política y show parecen encontrar una nueva protagonista, ex diputada nacional, que va a reunirlos porque seguramente será elegida, en la próxima edición del reality.

La ex diputada nacional kirchnerista romina Uhrig ya grabó su video de presentación, buscando su lugar en el programa que se emitirá por Telefé.

Presentación para gran hermano

Uhrig, oriunda del partido bonaerense de Moreno, fue elegida en las listas de Unidad Ciudadana en 2017, y cumplió mandato entre el 2019 y el 2021.

Y si esto fuera poco morbo, un dato le pone más picante: la joven es pareja del ex mandatario local Walter Festa.

DPbcv0yXcAEJRst.jpg

En su video de presentación, Uhrig, que confesó haberse anotado para el show a los 17 años, “y no se me dio”, se presentó: “Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años, tengo tres hijas: Mía, de 11 años; Felicitas, de tres años; y Nina, de un año. Estoy casada. Mi esposo se llama Walter Festa, el ex intendente de Moreno, tiene dos hijos, uno de ellos vive con nosotros”.

“Fui diputada nacional por el Frente de Todos, hoy estoy trabajando en el IPS (Instituto de Previsión Social Provincia de Buenos Aires). Me encanta trabajar en lo social, lo hice en la gestión de Walter y hoy lo sigo haciendo, obviamente con muchísimos menos recursos”, agregó.

romi.jpg

Uhrig, una cultora del fitness y el estilo de vida saludable, no oculta su pasión kirchnerista y en sus redes sociales se presenta con una foto junto a Cristina Kirchner, a la que define como “la que nunca defraudó al pueblo; la columna vertebral de un proyecto de país que merece ser continuado”.