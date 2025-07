Preocupación por la salud de Pepe Cibrián: qué enfermedad atraviesa

Luego, Ezequiel contó cuál fue el primer diagnóstico que recibieron de parte de los médicos y la evolución que mostró Cibrian: “Entonces se hizo una placa y había como una leve neumonía en el pulmón izquierdo. Entonces esta mañana le dije: “Gordi, vamos a la clínica”. Y acá estamos. Está tranquilo, medicado y controlado. Le hicieron todos los análisis. O sea, es una bronquitis. Ya no es más neumonía y está bien”.

Para cerrar, en un tono más distendido, la pareja del director artístico explicó cómo recibió la medicación y cómo seguirá su evolución: “Medicamento que se lo pusieron por suero. Si después le hacen dos o tres pasos. Ya está un poquito mejor”. En cuanto a sus próximo compromisos Ezequiel explicó que decidieron suspender todo para poner el foco en su recuperación. Este 4 de julio, Cibrian debía presentarse en el Teatro Municipal Rosita Ávila para ofrecer una masterclass sobre dramaturgia, interpretación y dirección.

La relación entre Cirbian y Frezzotti comenzó casi tres años atrás. El empresario cordobés cautivó a Cibrián y poco a poco su relación creció. A tal punto que ahora ambos decidieron afianzar su compromiso y sellar su cariño casándose por civil.

Si bien ambos estaban a cientos de kilómetros de distancia, Pepito en Rosario y Ezequiel en Córdoba, eso no los detuvo para hacer match en Tinder. Después de ese primer like comenzaron a hablar. El siguiente paso fue intercambiar los números de celular y comenzar a hablar por whatsapp. Con más confianza, el hombre del espectáculo invitó al empresario a ver la obra Drácula en Rosario. Desde entonces, la relación se afianzó y poco a poco fueron construyendo un apasionado romance.

Desde entonces, la pareja compartió muchos momentos juntos. Uno de los más recordados y emotivos fue su viaje a Europa. Entre la cultura y la gastronomía, Cibrián y Frezzotti compartieron en sus redes sociales diversos instantes del trayecto. Desde las risas en el avión hasta los apasionantes atardeceres en España.

Su viaje también los llevó a recorrer Italia. Allí, uno de los puntos turísticos que visitaron fue una de las clásicas iglesias que se destacan por su arte gótico. De espaldas a la misma, ambos utilizaron su celular para registrar el momento. “Estamos frente a la catedral de Florencia, disfrutando nuestros últimos y maravillosos días. Mira lo que es esto, acá estoy con Ezequiel. Increíble”, dijo Cibrián en el video. La Catedral de Florencia, también es conocida como Santa María del Fiore, y se ubica en Piazza del Duomo. Su construcción data de finales del siglo XIII. Exaltado por la belleza del lugar, el productor acompañó el material con la frase: “Junto a Ezequiel disfrutando los últimos días maravillosos de nuestro viaje por Europa”.

En los festejos de su cumpleaños 76, Ezequiel le mostró todo su amor a su pareja con un tierno mensaje. En una imagen en que se los puede ver abrazados bajo un arreglo de globos rojos junto con letras en dorado donde se destaca el “Feliz cumpleaños”, el joven acompañó la instantánea con un texto que revela: “Es el primero de muchos que festejaremos juntos”, mientras de fondo suena el tema Gente luminosa, de El arrebato, que reza: “Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo”.

