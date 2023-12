Moria Casán y Pampita se dijeron de todo en el "Bailando": "¡Buchona, loca, ridícula!"

Obviamente, Moria entendió las intenciones de su colega y no dudó en responderle: “Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain, Pampita, porque dice ‘lo que a nosotros no nos gusta, les regalan 10’″.

La joven le contestó: “Pero a veces se caen en la pista y les ponen 10, ¡dale!”.

Casán le respondió: “¿Por qué ‘les regalan’? Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira Nara, ¡qué sé yo! No me acuerdo a quién le pusiste 10, que no tenía nada que ver”.

Esa acusación indignó a Pampita que le aclaró: “Yo no regalo 10 a nadie, ¡vale un montón mi puntaje!”.

Por supuesto, Moria no se dejó avasallar: “No seas jurado de jurados, no seas buchona. No digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé lo que hablan, soy una señora que nunca falta, que hace 33 años que estoy en (la obra teatral) ‘Brujas’ que debuto el 3 de enero, que me podría haber ido de vacaciones, pero no me voy”.

Ante esta respuesta, la modelo ironizó: “Ay, qué sensible que está Moria hoy, ¡dale! Me banco todos los días que les regalás a todos los participantes que bailan pésimo. ¡Y me la re banco acá, eh! Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz ”.

La diva le contestó: “¡Dejá de gritar, loca! Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”.

Esas palabras pusieron furiosa a Carolina: “Pero, ¿qué te pensás? ¿Qué me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Ni por vos, ni por nadie. ¡Conmigo no te metas! A mí no me ningunea nadie. Me ninguneaban hace 7 años acá. Hace mucho tiempo que no me ningunea nadie. ¿Por qué no te hacés cargo? ¿Qué es lo que te duele?”.

Moria cerró la discusión diciendo: “¡Respetá a la gente mayor, ridícula!”.