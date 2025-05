Mirá el terrible comentario que le hizo Carmen Barbieri a Marina Calabró

Todo comenzó cuando Marina Calabró opinó sin filtros sobre el debut de Barbieri como nueva conductora del ciclo vespertino. Las palabras de la hija del recordado Juan Carlos Calabró no fueron bien recibidas, y fue la propia Carmen quien decidió salir al cruce con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

image.png

Carmen Barbieri: “No es mi amiga, ni la considero colega”

“Voy a contestar. Ya es la segunda vez que critica de una manera ponzoñosa, con mala leche. No es una buena compañera y no la considero colega porque yo no soy periodista”, expresó Barbieri con tono encendido en el pase con Los Profesionales de Siempre.

Lejos de bajarle el tono al conflicto, continuó indignada: “Me gustaría que me lo diga en la cara. Pero no hablé con ella ni pienso hablar. No es mi amiga”. Además, explicó que el uso de fotos con nombres en su programa fue intencional: “Lo hicimos para que yo el primer día me vaya fuera de cámara y diga, ‘se busca’. Te lo digo a vos, Calabró, que sos hija de un cómico maravilloso al cual amo”.

Las críticas al aspecto físico: “Te anda mal el plasma”

Pero el descargo no terminó ahí. Carmen también apuntó contra los comentarios estéticos que Marina habría hecho: “Está bien que hagas la crítica, pero yo creo que te anda mal la tele, te anda mal el plasma. Dijiste que yo estoy naranja, o morocha, morena… por no decir negra, ¿no? Te cuidás. Hacés bien. Porque yo con el humor trato de cuidarme".

La conductora fue aún más contundente al referirse al rating y a la carrera de Calabró: “¿Sangrás por la herida? Nos va mejor que a vos. Pero por medio punto o un punto, ¿tanta maldad?“. Y disparó sin anestesia: “Ella nunca pudo tener un programa que durara cinco años en el aire, como tuve yo. Con Movete estuve siete años sin parar de trabajar. A ella también le levantaron un programa”.

Una frase final demoledora: “Yo tengo luz propia”

Por último, Carmen cerró con una frase tan filosa como su estilo: “Yo me llamo Carmen Luz. Ya de nacimiento tengo luz propia. Vos necesitás unos cuantos faroles para que te alumbren la cara”.

Este nuevo cruce promete seguir dando que hablar en los programas de chimentos y redes sociales. ¿Responderá Marina Calabró? El duelo de divas sigue al rojo vivo.

Fuente: Ciudad