María Eugenia Ritó reapareció y disparó contra cuatro famosas: "Hacen dinero rápido y fácil"

“Cuando uno está solo, hay que poder afrontar, yo tengo a mi hermana que siempre está, me acompaña… Hay que enfrentar esas situaciones porque vos decís: ‘Che, no tengo tío, no tengo mamá, no tengo papá, estoy sola, no tengo un poder atrás’”, arrancó la bailarina.

En ese punto, María Eugenia Ritó comenzó a tirar munición gruesa: “ Che, tengo al dueño de tal canal que me está bancando, tengo un padrino o tengo un amante que me banque . Hoy no lo tengo, que me encantaría, no digo que esté mal. Me voy a poner divina, así flaquita nuevamente, ¿sabes los tipos que voy a tener atrás que me banquen?”.

Picante, la vedette no pudo aguantar más y dio nombres: “Soy realista porque es verdad, es así. Tenés un poder atrás, el dueño de un canal, un político, como le pasó a Pamela David, a Luciana Salazar. Todo sirve, para mí está buenísimo, así yo que las felicito”.

Ritó agregó: “Mirá chapeau, Wanda Nara cómo hizo con su carrera. Tenía una pinta. ¿Vos la viste a Wanda? ¿Lo que era y lo que hoy es? Chapeau, ¡mi amor! Quiero ser Wanda, la felicito”.

La vedette afirmó: “Hoy todos pueden hacer todo, pero la mina todo el tiempo hace, piensa. Está bien porque tiene la plata, ella también tuvo cierta habilidad… Yo me casé con un millonario y todavía no tengo un mango, tengo que seguir peleando por la vida hasta que no me salga la división de bienes”.

Cerrando la charla, María Eugenia le tiró, sin nombrarle, un tremendo palito a Jésica Cirio: “Todas hicimos lo mismo. Acá que después me hago la señora, ya sabemos todas… Una que estuvo en Telefe, que ahora no está. Una que salió con el político, que tuvo problemas con la otra, la del barco. Son todas iguales, se hacen las señoras ”.