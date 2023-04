Juntan firmas para echar a Morena Rial del country donde vive: "Roba las casas"

Lee más: WhatsApp: en seis pasos, cómo proteger tu cuenta y evitar ser estafado

La periodista relató cómo se originó la situación: “En Córdoba se conocen entre todos, ella está en el country Causana y quieren echarla de ahí. Morena se junta con gente de la villa Colonia Lola, tiene amistades de ahí, los hace ingresar al barrio, esta gente ingresa a casas de vecinos a robar y después se van con Morena en el auto, ese sería el modus operandi que tendrían”.

Pochi agregó: “Es gente bastante pesada, los vecinos habrían querido juntar firmas para echarla del barrio, ya hay como tres denuncias”.

Etchegoyen se mostró totalmente sorprendido ante la acusación contra la hija de Jorge Rial, una persona con la que tiene un trato casi cotidiano: “A mí me sorprende lo que decís, hablo seguido con More, pero no estoy en la diaria obviamente”.

Ante las dudas de su colega, la periodista puntualizó: “Esta es la información que me llegó desde allá, yo no lo invento, me escribieron personas del barrio. Me han escrito incluso desde las autoridades que supervisan las infracciones en Córdoba, me llega mucha info de Morena, me han dicho incluso que maneja a veces alcoholizada y ha sido demorada en su momento también por eso”.

Hasta ahora, ni Morena Rial ni su padre han hecho declaraciones al respecto, ni en los medios tradicionales ni a través de sus redes sociales.

El demoledor informe que dieron en Radio Mitre sobre la complicada situación actual de Morena Rial en su country de Córdoba: