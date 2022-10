Jero Freixas se confiesa: "Estar metido en el teatro ayuda a apagar la ansiedad del Mundial"

-¿Qué se va a encontrar la gente en ‘Una pareja real’?

-Se va a encontrar una obra muy cómica. Para los que nos conocen de las redes, en vez de ver un video de un minuto y medio se van a encontrar con una obra de una 1:20 en la que te reís casi todo el tiempo. Es una historia donde hay fútbol, donde nos reímos de las redes sociales y de la convivencia misma de una vida con hijos. La gente se va a sentir muy identificada con todo lo que pasa en ese departamento y creo que vamos a robar muchas risas.

-¿Es la primera vez de ustedes en San Juan?

-Es la primera vez que vamos a estar en San Juan y la verdad que estamos muy felices de ir a conocer esa hermosa provincia. Además de actuar, queremos aprovechar al máximo el tiempo para conocer lo que se pueda.

-¿Hay mucho en su vida real de lo que se ve en los videos que suben?

-Si yo fuese todo lo que se ve en los videos tendría que estar internado en un manicomio. Claramente hay mucha ficción. Yo no puedo ser tan obsesivo. Algunas cosas son reales, pero son las menos. Acabo de subir un video con Radamel Falcao, que lo vi en España, y ahí se lo puede ver a Jero realmente como es. Lo estoy abrazando, estoy nervioso, muy contento.

-¿Cuándo comenzó a girar esta obra?

-La obra arrancó en el 2019, antes de la pandemia. En la primera temporada hicimos Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Montevideo y otros lugares. En el 2020 íbamos a hacer la segunda temporada y nos agarró la pandemia. La hicimos por streaming un tiempo y ahora hemos vuelto con todo y por suerte estamos teniendo mucho éxito. También estamos con un gira internacional y estamos muy contento con todo lo que estamos viviendo.

-¿Invertir tantas energías en la obra ayuda a combatir los nervios de ver al Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina?

-Un poco ayuda, ayuda bastante. No lo había pensado, pero es verdad que ayuda a apagar un poquito la ansiedad.

-Vos hablas de grandes estrellas, ¿pero cómo te definís jugando al fútbol?

-Ya voy a subir algo mío jugando al fútbol. La gente se cree que soy un muerto de hambre porque les da esa impresión, pero yo aseguro que no soy tan malo. No quiero decir mucho para no generar falsas expectativas, pero me defiendo. Juego al fútbol desde muy chico y creo que ando bien”.

-¿En qué posición te sentís más cómodo?

-Juego en el medio. Sería un cinco al que le gusta tener mucho contacto con la pelota.

-¿Una especie de Busquets?

-Ponele, ponele, pero pobrecito Busquets lo estamos matando con la comparación. También me gusta jugar por los laterales. Soy bastante ansioso y no me gusta esperar tanto el balón. Prefiero jugar de volante defensivo porque tengo bastante marca, pero también me gusta llegar al arco rival. En su momento tenía bastante resistencia, pero si me ponés ahora no sé qué puede pasar. Me gustan mucho jugadores como el Cuchu Cambiasso, la Brujita Verón o Fernando Redondo. Son jugadores que tienen mucho quite, pero que podían tranquilamente acercarse al arco rival.

-¿Sos cabulero?

- No tengo cábalas fijas. Se van dando a medida que avanza el campeonato. Respeto lo que pasa el primer partido. Si nos va bien, al próximo me voy a poner la misma camiseta, lo voy a ver en el mismo lugar, con la misma gente.

-Vas a estar en San Juan precisamente el día que se define al campeón del fútbol argentino.

-Sí, por eso mismo cambiamos el horario de la función. La habíamos puesto a las 18:30 hs., porque con Jose íbamos a ir sin los chicos –nosotros tenemos dos chicos pequeños- para después agarrar el vuelo de las 21:00 hs. y ya estar en casa para el lunes, que es mi cumpleaños. Pero al final los chicos vienen y por las redes los seguidores empezaron a joder por el horario al estar tan cerca de la definición del campeonato. Todo ese hizo que cambiáramos el horario a las 20:00 hs.

-Entonces al final tu cumple lo vas a pasar en San Juan…

-Lo arranco en San Juan. Nos despertamos el lunes allá, desayunamos y nos volvemos a la mañana para estar a la noche y hacer una gente con mi familia y amigos acá.