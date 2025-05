El irónico mensaje de Laurita Fernández: "Estoy a full con mi..."

El contenido provocador no tardó en multiplicarse en comentarios y especulaciones, sobre todo por el tono enigmático del mensaje. Sin embargo, minutos después, Fernández aclaró la situación mediante otra publicación en la que se veía claramente al verdadero “amante”: su perro Miel. En esa segunda historia, grabada en distintos espacios de su hogar, enfocó al can como una forma de desmentir con ironía lo dicho anteriormente. La actitud de Laurita, entre lúdica e irónica, parecía apuntar tanto a sus seguidores como a los medios que habían alimentado la hipótesis de un engaño sentimental.

Durante los días previos a su publicación en la bañera, Laurita Fernández fue señalada como protagonista de una supuesta infidelidad hacia su novio, Peluca Brusca. Las versiones que circularon indicaban que habría mantenido un vínculo sentimental con un compañero de trabajo, lo que desató una fuerte cobertura en programas de espectáculos.

Frente a estas acusaciones, Fernández eligió comunicarse directamente con Ángel de Brito, conductor de LAM (América), a través de un mensaje privado. Su respuesta fue categórica y cuestionó la información de Pepe Ochoa. “Este pibe ya dice cualquier cosa. No sé quién le pasa letra o se la inventa, pero es cualquiera”, le escribió con evidente enojo. En el mismo mensaje, añadió que estaba viendo el programa junto a su pareja: “Estamos con Pelu, viendo esto en este momento. No lo podemos creer ”.

La declaración no solo negó la veracidad de los rumores, sino que también confirmó que la relación entre ambos seguía vigente y en buenos términos. Fernández fue más allá, al expresar su hartazgo por la insistencia mediática: “No puedo creer con la contundencia que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quién viene, pero ya está” afirmó Laurita Fernández.

El detonante del conflicto mediático fue una afirmación lanzada por Pepe Ochoa, quien aseguró que Laurita Fernández habría engañado a su novio con un colega del programa Bienvenidos a ganar (El Nueve). Ochoa no solo dio por cierta la versión, sino que la presentó con firmeza, lo que generó una ola de repercusiones.

Lejos de tomar la acusación con indiferencia, Fernández reaccionó con dureza. En su mensaje a Ángel de Brito, expresó su molestia por la actitud de Ochoa y cuestionó su credibilidad: “La reacción de Fernández apuntó a desacreditar tanto el contenido como la fuente de la acusación, marcando un límite a la circulación de versiones que, según ella, carecen de sustento.” Su decisión de nombrar directamente a Ochoa en su descargo público evidenció la seriedad con la que se tomó el ataque a su vida privada.

Señalado como el causante de la crisis entre Laurita y Peluca, Emiliano Toper, azafato en el programa Bienvenidos a ganar, rompió el silencio en una entrevista con el ciclo Intrusos (América). Lejos de alimentar la polémica, Toper desmintió categóricamente cualquier vínculo sentimental con la conductora. “No me gusta que se digan mentiras”, fue la frase con la que inició su descargo. Consultado sobre la hipótesis de que Peluca lo habría “suspendido” al enterarse de una presunta relación con su pareja, Toper respondió con contundencia: “No hay nada de cierto en todo esto”.

Aunque Emiliano negó estar intranquilo por los rumores que lo involucran sentimentalmente con Laurita Fernández, reconoció que el contexto podía generar incertidumbre laboral. “Es lógico tener miedo a perder el trabajo porque las cosas que se dijeron no dejan de ser fuertes,” afirmó durante su aparición en Intrusos (América).

Emiliano Toper habló luego de ser señalado como el tercero en discordia entre Laurita Fernández y Peluca Brusca

Además aclaró que su situación en el programa Bienvenidos a ganar no se había visto afectada y que había recibido tranquilidad tanto de parte de Laurita como del productor del ciclo, Claudio “Peluca” Brusca. “Hay un excelente clima laboral”, aseguró, dando por cerrado el episodio desde su perspectiva.

Durante la entrevista reveló que Fernández se había comunicado directamente con él tras la circulación de las versiones, con un mensaje que buscaba calmar cualquier inquietud: “Me dijo que me quedara tranquilo, que estaba todo bien”, finalizó el asistente de Laurita su charla con Intrusos.

