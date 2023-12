El inesperado final de Mariana Fabbiani: se fue y la reemplazaron por una polémica figura 

La periodista reveló: “ Moria Casán conducirá ‘Diario de Mariana’ . El canal y la producción están buscando un reemplazo y Mandarina convocó a La One para que se haga cargo durante todo enero ”.

La novedad no les cayó nada bien a los fieles fans de Mariana Fabbiani que expresaron todo su enojo en las redes sociales por este inesperado final, remarcando la diferencia de estilos entre las dos divas y exigiendo que pusieran a una figura más acorde al perfil de la ex modelo.

Lee más: "Si no puedo seguir...": Cristina Pérez puso en duda su continuidad en Telefe

Video de Marina Calabró contando que Moria Casán reemplazará a Mariana Fabbiani al frente de LAM:

Mariana Fabbiani deja DDM y ya tiene reemplazo: los detalles en la columna de Marina Calabró

Picante, Marina también habló del feroz conflicto que se generó en DDM, cuando el panelista Mauricio D’alessandro se cruzó feo con la abogada Lala Pasquinelli, lo que angustió muchísimo a Fabbiani y, tal vez, la llevó a adelantar sus vacaciones.

La periodista arrancó reconociendo: “Él es provocador y no tenemos que caer, porque este es un tipo de discurso con el que todo el tiempo nos estamos enfrentando”.

Marina reveló que, fuera de cámara, la situación fue explosiva: “El corte fue un polvorín en América TV. Arrancó un todos contra todos por distintas cuestiones, cayó Milei en el medio. Me dicen que Mariana estaba muy angustiada. En un momento, después de tener una charla con D’Alessandro, intuyo en qué términos, se fue al camarín, estaba realmente muy angustiada porque odia la pelea en el interior del equipo, odia ejercer de maestra ciruela que sienta posiciones o baja línea. Odia eso porque confía en la gente que elige para trabajar, y acá quiero resaltar su elegancia y firmeza para sentar posición. Lo que hizo no fue chocante para el público porque tampoco se trata de descalificar a tu compañero o columnista invitado. Pero, hay un momento donde el conductor tiene que sentar posición si ve qué hay incomodidad de parte de la persona invitada, y se nota que el mensaje no es constructivo ni responde al espíritu de los tiempos”.