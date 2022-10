Apareció un hijo no reconocido de Guido Süller

El mediático Guido Süller no la está pasando bien por el acoso que recibe por redes sociales. El famoso sostiene que hay un joven que lo hostiga por Instagram y le dice que es hijo suyo. Él, expuso los mensajes pensando que así desistiría pero eso no ocurrió y Suller está muy preocupado.

“La verdad es que no me da data concreta, no hay posibilidades. Si me llevara al pasado con información precisa trataría de hacer memoria, pero sé que es mentira. Hago capturas de lo que me pone y lo comparto en las historias a ver si me dejan de molestar", aseguró Guido Süller en diálogo con TN Show.