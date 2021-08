Tremenda crítica a Jacinta Sandoval en La Voz Argentina: ¿está acomodada?

Jacinta, la “nueva Calu” como ya la apodaron entre sus compeñeros por el gran parecido con la actriz que vive en Uruguay y tiene un vínculo de años con la futura esposa de Mau Montaner, uno de los jurados de La Voz Argentina, y eso la llevó a estar en la mirada de todos los seguidores del reality show de Telefe. Desde que debutó siempre fue mirada, pero ahora la situación se descontroló en las redes sociales.

Una nueva bomba de escándalo explotó tras su última presentación .La acusan de haber recibido una ayuda que nadie hasta ahora contó. “Cantó con coristas, y eso no se puede”, fue la crítica que recibió de parte de muchos fans en las redes sociales que explotan con cada edición de La voz.

A la hora de cantar Something’s got a hold on me, que tuvo una tremenda versión de Christina Aguilera hace unos años, Sandoval tuvo la compañía de unas coristas que la ayudaron con la performance. “Jacinta tenía coros y todo. Al dúo no le pusieron nada y a Ezequiel le pusieron un par de rejas que sobraron de una obra. ¿Qué onda acá?”, escribieron algunos.

“¿Por qué tiene coro haciendo juego con ella? Igual por mas que la vendan, no la vamos a votar”, lanzó otro. “Que cierren ya esta competencia. Está todo totalmente arreglado”,

Jacinta conoció hace varios años a Stefi en Zárate, donde nació. Allí ella trabaja con tratamientos de belleza, y es por eso que se relacionaron. “Si yo tuviese el poder de acomodar gente no sé qué estaría haciendo. No conozco a nadie ni tengo contacto con nadie más que el trabajo con otros y mi trabajo. No me gasto en explicar mucho porque sé que no es verdad”, contó