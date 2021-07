Preocupación por la salud de Víctor Laplace: tiene coronavirus y se encuentra aislado en su casa

Este miércoles se dio a conocer que el actor Víctor Laplace dio positivo de coronavirus y se encuentra aislado en su casa. El artista había regresado al teatro hace unos días con la obra Rotos de amor. La noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg a Teleshow. Además, los restantes integrantes del elenco de la mencionada puesta: Osvaldo Laport, Roly Serrano y Antonio Grimau deberán también permanecer aislado.

Laplace, de 78 años, tuvo algunos síntomas que lo llevaron a realizarse el hisopado que finalmente dio positivo. El actor transita la enfermedad en su casa descansando y esperando no tener complicaciones en los próximos días. En tanto, Roly Serrano en diálogo con Teleshow, manifestó que se encuentra “bien de salud”, a pesar de ser contacto estrecho de su compañero en el teatro.

Recordemos que Antonio Grimau, uno de los integrantes del elenco de Rotos de amor, estuvo internado en grave estado casi dos meses por complicaciones en su cuadro de coronavirus. Ahora, los actores deberán esperar al menos un par de semanas hasta que Víctor Laplace tenga el alta y puedan regresar todos a las tablas.

“Estuve mal, según el médico estoy vivo de milagro. Muy mal. Hasta hace seis o siete meses atrás creí que me iba, realmente”, contó Grimau en una reciente entrevista con Jay Mammon. “Sí. En mi terapia descubrí que tenía unas ganas de vivir inmensas. Y eso es lo que me ayudó, creo. Entre la ciencia, la atención de los médicos y todos los que te ayudan a estar de pie. Cuando estaba internado dije: ‘Yo no me quiero ir, no me gusta el decorado, ¿por qué me voy a ir?’”, dijo.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles 21 de julio que, en las últimas 24 horas, se registraron 438 muertes y 14.632 nuevos contagios de COVID-19. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 4.798.851 y los fallecimientos son 102.818.

Por otra parte, de ayer a hoy, fueron realizados 88.539 testeos, con una positividad del 16,52%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 18.509.454 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 264.162 casos positivos activos en todo el país y 4.431.871 recuperados.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 4.583 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 59,3% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 57,0%.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 32.609.944 dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 28.264.151. De ese total, hay 22.573.282 personas inoculadas con la primera dosis y 5.690.869 ya cuentan con el esquema completo de vacunación.

Fuente: Infobae.