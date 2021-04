Nueva separación y una bomba de Ángel de Brito en LAM: ¿Será el fin de Barby y el Polaco?

Ángel de Brito volvió recargado a su programa Los Ángeles de la Mañana, y aunque no estuvo presente por cuestiones de protocolo y su salud, dejó en claro que no perdió el tiempo y lanzó una de sus características bombas noticiosas de esas que arman algún escándalo con seguridad.

Si bien El Polaco y Barby Silenzi hace mucho que vienen manejando problemas de pareja graves, rumores de infidelidad y muchos otros inconvenientes, hace poco declararon ante la prensa que habían acomodado sus cosas y regresaron a vivir juntos.

Lo cierto es que, según el periodista de espectáculos más picante de momento, esto no es así o , al menos, existe una contradicción entre ambas partes sobre cuál es la real situación amorosa que atraviesan los papas de la pequeña Abril, de casi un añito de vida.

Al aire, de Brito comenzó contando cual fue el primer intercambio de mensajes que amntuvo con el Polaco este fin de semana:

Dicho esto, lanzó la bomba que nadie esperaba sobre la supuesta separación definitiva de la pareja, pero poco después sorprendió con la respuesta que recibió por parte de Barby:

“A ella le pregunté lo mismo a ver si caía en la trampa, y yo creo que cayó. Le digo 'Hola, ¿cómo estás? ¿Otra vez separados?' Esto 12.54. Siete horas después, 19.16 me escribió y me dice 'Ángel, recién leo que sos vos. Perdí todos los contactos. Ahora te agendo'. En el mismo minuto que me mandó todos estos mensajes me dijo 'no, no estamos separados'".