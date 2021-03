Fin del cuento de hadas: se saben más cosas de Maglietti y Jonás Gutiérrez

Aquella relación que parecía ideal entre Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez se quebró hace un tiempo y, encima, ahora la modelo lanzó una grave acusación contra el futbolista de Banfield en el programa Bendita por El Nueve: "Me costó cobrar una platita que era mía... Lo tengo que decir".

Más allá de que, en el informe previo que le mostraron en vivo, el jugador que pasó por la Selección nacional le agradecía a ella por haber estado presente en los momentos más difíciles de su vida (tuvo cáncer en el testículo izquierdo entre 2013 y 2014), la vedette no fue tan amable y aportó más detalles al respecto.

"Estuve como seis meses para cobrar el dinero, pero yo no hablo desde el rencor. Costó mucho, demasiado", profundizó Maglietti, quien además es actriz, periodista, abogada y conductora televisiva. Si bien "el Galgo" no volvió a responderle, se espera que tal vez lo haga en los próximos días.

"No lo quise atacar, ya lo superé, ya está, si él se lo tomó como algo personal le pido disculpas", cerró la chaqueña de 34 años, que también en la TV fue parte de los productos Acoso textual, Kubik, Patinando por un sueño, Show entre ruedas, Infama, Ran 15, Cantando por un sueño, Pasapalabra y La otra vuelta. También fue parte de la radio y del teatro.

Por qué se separaron Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez

Si bien hace ya dos años que ocurrió, ambos guardan respeto por el otro, aunque ella reveló alguna vez en el programa La Noche, por El Nueve, por qué no pudieron continuar juntos: “Cuando me preguntan si hice bien en separarme digo que la verdad que sí, porque ahora me estoy dedicando mucho más a mi trabajo. No digo que una pareja te quite energía, pero cuando estás con alguien que se dedica al deporte, con todo lo que eso conlleva, hay una cuestión en la que pareciera que hay uno que es más importante que el otro".

“No estoy diciendo nada nuevo, lo dicen muchísimas mujeres que estuvieron con jugadores de fútbol. Hay que estar acompañando, bancando mucho tiempo cuando tienen una lesión o cuando las cosas no salen bien... Y hay veces en las que dejás de lado lo que estás haciendo vos. Porque quizás el que más dinero gana en la casa es el otro, entonces pareciera que hay un trabajo más importante que el otro, cuando la realidad es que mi trabajo era igual o tan importante como el de él", completó.