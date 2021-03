Elba Rodríguez fulminó a los famosos del Masterchef Celebrity 2: mirá qué dijo

Pese al contundente éxito de rating que tiene MasterChef Celebrity 2, no a todos les está seduciendo la nueva edición del reality gastronómico. Una de las opiniones más críticas vino de una experta en la materia: Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterChef Argentina, quien manifestó su disgusto hacia la selección de famosos que hizo la producción de Telefe. "No me enganché con ningunó", sentenció Elba, quien otrora conquistó a Christophe Krywonis con su inolvidable lasagna (plato que la consagró ganadora del programa).

“Todavía hay varios participantes que están flojos. Se le ven muchas dificultades a La Chepi, a Gastón Dalmau… pero me parece que este reality da mucho ejercicio y les falta eso, despertarse”, analizó Elba, en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez)

Y, sincera, agregó: “Yo a esta altura, en la primera temporada, ya tenía favoritos. Ahora me pasa que no me engancho con ninguno. Tal vez necesito más tiempo, se nota mucha evolución en varios, pero es extraño. Supongo que pasa porque la primera edición es la novedad, es algo innovador y con eso se enganchan, y ahora es más difícil”.

Para Elba la mayor dificultad reside en una mala decisión de la producción de Telefe a la hora de formar un casting de celebridades: “El año pasado estaban El Polaco, Claudia Villafañe, Vicky Xipolitakis, personajes que le daban algo extra al show. Ahora creo que está más tranqui. No creo que sea por la falta de cualidad en cocinar, creo que les falta despertarse en la parte competitiva. Se da que falta ponerle más empeño, y quizás eso genera que no arranque. Aunque si bien recién se están acomodando, creo que falta ese poquitito”.

Más allá de su opinión fulminante, la cocinera elogió la incorporación de Alexander Caniggia. “Me sorprendió mucho su participación. Él tiene una personalidad totalmente opuesta a lo que estoy acostumbrada y me imaginaba alguien más soberbio o sobrador, o más torpe en la motricidad fina, y la verdad fue una sorpresa en todo sentido”, reconoció, sorprendida.

“Los participantes, al ser famosos, tienen un brillo propio frente a cámara. Pero con el jurado pasó que también se fue instalando, y encontraron su lugar. Sus caras, sus comentarios... Donato le va a serruchar el piso a un par", cerró Elba, que tuvo un penoso e inolvidable momento junto a Donato de Santis al presentarle una empanada de carne con aceituna sin descarozar.