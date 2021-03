Terrible: internaron de urgencia a una conocida cantante porque casi le explota un…

La mexicana Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita y ex participante del programa "Enamorándonos", sufría diversos dolores en la zona en donde tenía un implante. Fue a ver a un médico que sólo le dio un antibiótico y unos días después tuvo que ser intervenida por otro profesional.

Las cirugías estéticas son una constante en las famosas, que han recurrido a ellas para mejorar su aspecto físico y su seguridad, sin embargo estos procedimientos exponen su vida, tal como le pasó a Daniela Alexis, ex participante del programa mexicana "Enamorándonos".

La joven, mejor conocida como La Bebeshita, reveló que tuvo que ser operada de emergencia, luego de que uno de los implantes de seno que le habían puesto estaba a punto de explotarle.

En entrevista para el programa matutino "Venga la Alegría", La Bebeshita aseguró que tras un severo dolor en el busto consultó con su médico, pero éste la mandó a su casa sólo con unos antibióticos los cuales no le hicieron ningún efecto.

Pero con el pasar de los días, la salud de la Bebeshita se complicó y así fue como acudió con otro especialista quien descubrió que el implante no sólo estaba mal colocado, sino le pudo haber explotado y perdido sus senos.

Debido a esto la cantante tuvo que ser sometida una cirugía bastante dolorosa y complicada, no sólo para retirarle el implante; también para revertir la infección que ya estaba empezando a desatarse en su organismo.

La joven comentó que se sentía muy adolorida y se lamentaba que tuviera que ser operada de otra cosa que no fuera estética, además recalcó que no acudan con cualquier médico y que no se dejen llevar sólo por los bajos costos en las operaciones

Fuente: Con información de Crónica .