La terrorífica experiencia paranormal de Luis Ventura que heló a todos

Luis Ventura se convirtió en el centro de atención de 'Fantino a la tarde' al revelar una experiencia paranormal que le tocó vivir.

Quienes estaban junto a él no salieron de su asombro al escuchar el relato del reconocido periodista del mundo del espectáculo.

Los presentes estaban debatiendo acerca de experiencias paranormales y Luis Ventura sorprendió a todos con su historia: "Hay gente que lo toma de manera negativa y otra de manera positiva. Yo voy a contar algo que me pasó. Por ejemplo, en una definición de mi vida, donde tenía que resolver algo, que no sabía para dónde iba a agarrar, elevé una plegaria al cielo", dijo.

"Un gran día le dije a mi viejo: dame una señal. Yo duermo con las cenizas de mis padres en mi dormitorio. Yo les enciendo todos los días dos candelabros a cada uno, en la mañana. La duración del ardor de la vela es de alrededor de dos horas. Yo había sentido que se habían apagado. Estaba durmiendo y me desperté como a las tres o cuatro de la mañana", contó.

"Uno de los candelabros se estaba encendiendo. No me digas por qué o cómo. No sé si la vela guardó el calor, no sé. Estaba ardiendo. Se tendría que haber apagado a las doce o una de la tarde. Y eran las cuatro de la mañana del otro día", contó el periodista. El panelista había hablado sobre esta experiencia anteriormente en el programa de Alejandro Fantino.

"Cuando me pasa algo que tiene que ver con el lugar donde estaban mis viejos, interpreto que me están queriendo avisar algo. Para protección o para decirme que haga algo. Cuando tengo que decidir algo importante sobre mi vida, voy a la capilla y les pregunto qué hago. Y a lo mejor, en menos de veinticuatro horas tengo una respuesta que tengo que interpretar", dijo.