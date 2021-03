Bombazo: Lali Espósito vuelve a la TV argentina, todos los detalles

Lali Espósito se ha convertido en una de las figura del espectáculo a los dos lados del Atlántico. Por un lado, por el estreno de la serie 'Sky Rojo' que grabó en España.

Y, por otro, por la confirmación de que ya tiene todo acordado para volver a la pantalla de la televisión argentina.

Se confirmó una confirmación de algo que ya se venía rumoreando. El miércoles pasado lo dijo en “Los Ángeles de la mañana”, con Ángel de Brito, y ahora detalló un poco más de qué se trata. Sí, Lali será una de los jurados de “La Voz Argentina”. Junto a ella estarán Ricardo Montaner; sus hijos, Mau y Ricky; y Soledad Pastorutti.

En diálogo con “Cortá por Lozano”, Espósito dijo sobre el programa de canto: “Me encanta el formato, cambió el paradigma hegemónico del talento. El concepto de la voz como talento es muy lindo y no hay nada más. Gente que está en su casa y no tiene la dicha de dedicarse a eso y de repente esos programas le cambia la vida”.

Y agregó: “Ocupar ese espacio al lado de artistas tremendos es un privilegio para mí. Yo siempre estoy aprendiendo. Aparte el otro día lo hablaba con Fito Páez, nada menos, yo le decía que me mueve muchísimo es el talento del otro, a mí en lo personal no hay nada que me mueva más que ver a alguien brillando. Alguien que canta de puta madre, que es talentoso, que está vivo. Y un formato como La Voz se trata de eso”.

Luego, concluyó: “En general a mí todo me da cosa, pero tengo que ponerme firme. Hay una exigencia porque depende de muchas cosas estar sobre un escenario más allá de tu buena voz y los artistas tienen que mejorar para llegar a la final. Y ahí ya se pone distinta la cosa. Pero en el mundo del casting, de la primera prueba, yo ahí soy amorosa porque es difícil. En el baño te salía de puta madre pero después ahí se te complica”.