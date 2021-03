¡Se supo! Qué sentía Nancy Duplaá cuándo Echarri besaba a Celeste Cid

Nancy Dupláa y Pablo Echarri son una de las pocas parejas consolidadas de la farándula argentina. Aunque esto no impide que sientan celos cuando aceptan un proyecto en el que deben besar a otra persona.

La actriz, sin problemas, reconoció en la pantalla chica que cuando su esposo grababa escenas de alto voltaje con Celeste Cid, en "Resistiré" en 2003, "moría de celos".

Luego, al ser consultada en "Pampita Online" por si pudo hablar con Celeste sobre la incomodidad que sentía en aquel momento, Nancy aclaró: “No, mi amor, ella es un sol del amor, por favor".

Por último, la artista contó el motivo por el cual se sintió celosa de su colega: "Era un momento muy especial, porque hacía muy poco que estábamos con Pablo y recién quedé embarazada. Se me mezclaron miles de cosas, él estaba en un momento espectacular, un chongo hermoso. Yo veía eso a la mañana y me veía en el espejo y era un tanque australiano. Encima había perdido el pelo, un desastre. Morena me sacó pelo, los varones me dieron pelo”.