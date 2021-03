La acusan de no dejar "muñeco en pie" en España, y Lali Espósito lo aclara

Lali Espósito atraviesa un gran momento profesional ya que esta semana se estrena "Sky Rojo", la serie de Netflix que contará con dos temporadas. Como falta poco para su debut en la plataforma de streaming, la actriz brindó una entrevista para contar detalles del proyecto de Álex Pina, creador de "La casa de papel".

Sin embargo, no fue del único tema que habló en "Los Ángeles de la Mañana". Consultada por su vinculación amorosa con su compañero Miguel Ángel Silvestre, la cantante respondió sin rodeos: “Chicos, evolucionemos. Dejemos de ver a alguien con una persona y decir ‘está de novio, mañana tienen tres hijos’. ¡Basta!”.

Acto seguido, Ángel de Brito quiso saber si pasó algo entre ellos. A lo que Lali contestó: “No, no. Vamos a contarle a la gente cómo ese ese hombre, porque no saben cómo es como persona. Es un pibe que llega al camarín a las siete de la mañana y te está diciendo ‘ostia, qué bella eres tía, esa piel que tienes, cómo me gusta tu personalidad’. Lo dice ahí delante de todo el equipo, es un tipo que te halaga, le gusta observar y te dice todo en el cara. Como él hizo unos comentarios públicos desde el cariño de compañero, la gente se arma una película pero no. Somos compañeros. Sé que estoy desilusionando a todo el mundo pero no”.

Hace unos días, Lali y Miguel Ángel estuvieron en un ciclo de España, en el que el artista le dedicó unas llamativas palabras: "Me tiene enamorado. Estoy loco por ella".

Por otro lado, indagaron por las imágenes que la mostraron muy acaramelada con David Victori, director de "Sky Rojo". Lejos de esquivar la pregunta, Espósito aseguró: “Es mega amigo, amor mío, lo adoro, como me hice otros amigos maravillosos en España”. Por último, expresó sobre los besos que se dio con el joven español: “Una está sola y disfrutando”.